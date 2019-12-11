Vali Karaloğlu saat verdi: 18.00’den sonra yağış geliyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bugün saat 18.00’den sonra gece yarısı esas yağış miktarı hızlanacak. Ve sabah 8’e kadar şiddetli yağış devam edecek. Okullar yarın da tatil değil" dedi.

Meteorolojiden Antalya için Türkiye’de ilk kez kırmızı kodlu alarm verildi. Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilo civarında yağış beklendiği belirtildi. Antalya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kentte 6 ilçe için verdiği kırmızı uyarıdan sonra kriz masası oluşturdu. İlgili kurumların temsilcileri, bugün başlayan ve bu gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek yağış için önlemleri artırdı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD’da tüm izinler iptal edilirken uyarının yapıldığı süre boyunca başkanlıklar tam kadro görev yapacak.

"Saat 18.00’den sonra hızlanacak"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezinde, Kriz Masası kapsamında kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de ilk defa Antalya dün ve bugün devam eden meteorolojik olaylar için kırmızı kod kullanıldığını belirten Karaloğlu, "Şu ana kadar Antalya ve çevresinde yağış miktarları beklediğimiz seviyede düşmüs değil. Serik ve Manavgat bölgemizde şuana kadar 30 kilogram yağış aldık. Aksu, Döşemealtı ve Kemer’de de 5 ile 15 kilogram arasında bir yağış miktarı var. Ama özellikle beklentimiz bugün 18.00’den sonra gece yarısı esas yağış miktarı hızlanacak. Ve sabah 8’e kadar şiddetli yağış devam edecek" diye konuştu.