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Vali Karaloğlu 'Suç duyurusunda bulunuyoruz' dedi ve açıkladı: Taksirle adam öldürme suçudur

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 19:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere katılan Vali Münir Karaloğlu, izolasyonu ihlal etmenin 'taksirle adam öldürme' suçu olduğunu belirterek, "Bilerek ve isteyerek pozitif olan bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkması 'taksirle adam öldürme' suçudur. Zaten şu anda biz yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz" dedi.

Vali Karaloğlu 'Suç duyurusunda bulunuyoruz' dedi ve açıkladı: Taksirle adam öldürme suçudur

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün ülke genelinde eş zamanlı başlatılan koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla yapıldı. Beraberindeki Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile birlikte denetimlere katılan Vali Karaloğlu, kent sakinlerine koronavirüse yönelik alınan tedbirlere uyulmaları için çağrıda bulundu.

'KURALLARA TAM OLARAK UYULMUYOR'

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, yaptıkları denetimle amaçlarının vatandaşta bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Denetimlerde vatandaşların belirlenen kurallara tam olarak uymadıklarını gördüğünü belirten Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"Yaptığımız denetimde maksadımız vatandaşta bir farkındalık oluşturmaktır. Vatandaşımıza virüsle mücadelenin bitmediğini, devam ettiğini ve kurallara uymazsak virüs bizi hasta etmeye, sevdiklerimizi aramızdan almaya devam edecek. Onun için toplum olarak her birimiz fert fert sorumluluğumuzu yerine getirirsek, konan kurallara uyarsak, virüsle mücadeleyi biz kazanacağız. Tedbir almazsak, konan tedbirlere uymazsak, o zaman virüs kazanacak. Bizi hasta edecek, bizi veya sevdiklerimizi öldürmeye devam edecek. Mücadele önemli, hala mücadele bitmiş değil. Kurallara uymaya devam edeceğiz. Zaman uzadıkça maalesef vatandaşımızda bir bezginlik bıkkınlık var, ama mutlaka aşmalıyız. Yaptığımız incelemede maalesef konan kurallara tam olarak uyulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık. Pazarda hala vatandaş seçerek mahsul alıyor, bu doğru değil. Zaman geçtikçe kuralların biraz gevşediğini görüyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz, ne olur hem kendiniz için hem sevdikleriniz, hem de toplum için konan kurallara uymaya devam edelim."

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'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ'

İzolasyon kurallarına uymayan vatandaşların İçişleri Bakanlığının genelgesiyle artık kredi yurtlar kurumunun yurtlarına konulduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, bilerek ve isteyerek bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkmasının 'taksirle adam öldürme' suçu olduğunu ifade etti. İzolasyonu ihlal edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Karaloğlu, "İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesiyle izolasyona uymayan vatandaşları artık kredi yurtlar kurumunun yurtlarına alıp izolasyon sürelerini o yurtlarda tamamlattırıyoruz. Eğer bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmışsa veya pozitif birisiyle temas halindeyse, 10 günlük izolasyon süresini evinden çıkmamak şartıyla evinde yapması lazım. Eğer bunu ihlal ediyorsa ve biz bunu tespit etmişsek, ki çok sık denetimlerimiz var, hem kolluk birimlerimizle hem filyasyon ekipleriyle bunu denetliyoruz, tespit ettiğimizde vatandaşımızı yurda götürüyoruz, izolasyon süresini orada tamamlattırıyoruz ve orada kendisinin orada konaklaması sebebiyle yaptığımız masrafı da kendisinden tahsil ediyoruz. Vatandaşımızın bu duruma düşmemesi için mutlaka izolasyon sürecinde evinden çıkmaması lazım. Bilerek ve isteyerek pozitif olan bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkması 'taksirle adam öldürme' suçudur. Zaten şu anda biz yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz. Onun için ne olur vatandaşımız, hem konan kurallara hem de izolasyon kurallarına harfiyen uysunlar, bize yardım etsinler. Bakın sağlık teşkiklatımız Mart ayından bu yana ayakta 24 saat sistemiyle çalışıyorlar, artık onlar da çok yoruldu. Onların da işlerini hafifletmek, biz kurallara uyarak onları da motive etmek için, sıkı sıkıya kurallara sarılmamız ve uymamız gerekir" dedi.

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