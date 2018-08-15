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Vali Karaloğlu, yavru carettaları denizle buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın dünyaca ünlü sahili Çıralı'da nesli tehlike altındaki caretta carettaların yumurtalarından çıkarak denizle buluşma süreci sürüyor.

Vali Karaloğlu, yavru carettaları denizle buluşturdu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın dünyaca ünlü sahili Çıralı'da nesli tehlike altındaki caretta carettaların yumurtalarından çıkarak denizle buluşma süreci sürüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da gönüllülerle birlikte saat 06.00'da yumurtalarından çıkan kaplumbağaları kum altından çıkartarak denizle buluşmasını sağladı.
Kemer ilçesine bağlı tatil beldesi Çıralı'nın dünyaca ünlü sahili, nesli tehlike altında kırmızı listede bulunan caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. Geçen yıllarda sahilde geceleri ateş yakılıp kamp yapılması, eğlence partileri düzenlenmesi, araçlarla giriş yapılması ve ışıklandırma gibi nedenlerle yuva sayısı 140'lardan 74'e kadar geriledi.
3,7 kilometrelik Çıralı sahilinde yuva sayısı yarıya düşen caretta carettalar için Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünün desteklediği Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu, bu yıl nisan ayından itibaren çeşitli önlemler aldı ve tatilcileri bilgilendirme faaliyetleri başlattı. Bu kapsamda Kemer İlçe Jandarma Komutanlığının da desteğiyle, iki sahilde çadır kurmak, ateş yakmak, eğlence partileri düzenlemek ve araç girişleri yasaklandı. Kamu kurumları ve gönüllülerin çalışmaları sayesinde bu yıl Çıralı'daki caretta caretta yuva sayısı rekor sayıya ulaşarak 150'ye yükseldi.
DENİZLE BULUŞMAYA BAŞLADILAR
Nisan ayının sonlarından itibaren sahile yumurta bırakmaya başlayan caretta carettaların yuvalarından temmuz ayı ortalarından itibaren çıkışlar başladı ve eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Gönüllüler, Çıralı sahilinde 24 saat nöbet tutarak yavru kaplumbağaların yumurtalarından çıkıp denizle buluşmasına eşlik ediyor.
Vali Münir Karaloğlu da saat 06.00'da Çıralı sahiline gelerek gönüllülerle yavru kaplumbağaların denize yolculuğuna eşlik etti. Vali Karaloğlu, 'Caretta Babası' olarak tanınan Bayram Kütle ile birlikte günü gelen iki yuvayı açtı. Kumulları kazarak dışarı çıkan yavruların denizle buluştuğu zorlu yolculuğu Çıralı'da tatil yapan turistler de ilgiyle izledi.
KIRMIZI LİSTEDE
Vali Karaloğlu, Gazipaşa'dan Kaş'a 650 kilometrelik Antalya sahilinde Caretta carettaların nisan sonu mayıs başından itibaren yumurta bıraktığını, ağustos ayında ise denizle buluştuğunu söyledi. Vali Karaloğlu, Dünya Doğal ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki en önemli canlılardan birisinin caretta carettalar olduğunu vurguladı. Bu hayvanların yumurtlama bölgelerinin, bölge halkı tarafından sahiplenmesinin, korunmasının çok önemli olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, Çıralı bölgesinin mahallelisi, muhtarı, belediyesi ve kaymakamıyla Caretta carettaları çok özenli koruduğunu dile getirdi.
SAHİLLERDE BAŞKA CANLILAR DA VAR
Çıralı'da yapılan gönüllü çalışmayı örnek gösteren Karaloğlu, “Vatandaşın kendi oluşturduğu çevre koruma kooperatifi eliyle yürütülüyor bu çalışmalar. Her şeyden önce duyarlılıklarından dolayı Çıralı halkını kutluyorum. Buradan çıkan yavrular yıllar sonra yumurtlamak için geri geliyor. Bu sahilleri tabi ki kullanacağız ama bu sahillerde bizim kadar yaşama hakkı olan başka canlılar da var. Onların yaşam haklarına da saygı duyacağız. Antalya'ya tatile gelen herkesin bu mevsimde caretta carettaların varlığını iyi bilmesi gerekiyor. Herkes bu plajları başka canlıların da kullandığını bilmeli. Belirlenen yuvalara kesinlikle dokunmamalı. İnşallah daha temiz, korunmuş bir dünya için hep beraber el ele mücadele ederiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Vali Karaloğlu, yavru carettaları denizle buluşturduVali Karaloğlu, yavru carettaları denizle buluşturduVali Karaloğlu, yavru carettaları denizle buluşturduVali Karaloğlu, yavru carettaları denizle buluşturdu

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