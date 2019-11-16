Vali Karaloğlu'ndan balon balığı yiyen caretta caretta paylaşımı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen balon balıklarının caretta caretta kaplumbağası tarafından avlandığı anı gösteren fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Yeter ki doğaya müdahale etmeyelim, doğal yaşam dengesini bulur" notuyla paylaştı.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan ve son yıllarda balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balıkları, caretta caretta kaplumbağası tarafından Antalya sahillerinde avlanırken görüntülendi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu da bu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Sabah kahvaltısında balon balığı yiyen caretta caretta. Yeter ki doğaya müdahale etmeyelim. Doğal yaşam dengesini bulur" başlığıyla paylaştı.

Kızıldeniz orijinli balon balıkları, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelerek, buralarda popülasyonunu hızla arttırmaya devam ediyor. Balık popülasyonunu yok edip, balıkçıların ağ ve misinalarına zarar veriyor.

Balon balıkları geçen yaz Mersin'in Anamur ilçesinde bir çocuğun parmağını ısırarak koparmıştı. Yine Mersin'in Bozyazı ilçesinde de geçen ay kıyıya vuran balon balıklarını yiyen 5 kedi telef olmuştu.

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