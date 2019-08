Vali Karaloğlu’ndan bayram mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı ile igili yayımladığı mesajda birlik beraberliğe dikkat çekti.

Bayramların özel günler, sevinç, mutluluk ve huzur olduğunu hatırlatan Karaloğlu, " Milli ve manevi hislerle kutlayacağımız; birbirimizle yakınlaşıp kucaklaşarak hasret gidereceğimiz bir bayrama daha, bir Kurban bayramına daha kavuşmanın sevincini içerisindeyiz." dedi.

Anne baba, hısım akraba, eş ve dost yediden yetmişe herkesi birleştiren bu özel günlerin kıymeti bilinerek ve bayramın bu bilinçle ve samimiyetle en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini söyleyen Vali Karaloğlu şöyle devam etti: " Varsa kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakacağız. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle bir kere daha barışacağız, kucaklaşacağız. Ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi, huzur şehri Antalya’mızda da dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşıp çoğaltacağız inşallah. Bunun için özenle ve hassasiyetle çalışıyoruz. Bu manada, hemşehrilerimizin ve şehrimizde tatilini geçirecek olan tüm misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için her türlü önlemi aldık. Her zaman olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca, ilgili kurumlarımız işinin başında, halkımızın hizmetinde olacaktır."