Vali Karaloğlu'ndan esnafa: Sızlanmak, şikayet etmek turist getirmez

Törende konuşan Vali Karaloğlu, ahiliğin, birlik teşkilatının önemli yapı taşı olduğunu söyledi. Bu topraklarda esnafın yaklaşık 1000 yıl önce güven oluşturduğunu kaydeden Karaloğlu, "Bu toprakların vatan tutulmasında esnaf ve sanatkarın emeği çok. Ahi Evran'ın asıl amacı iyi ve ahlaklı insan yetiştirmekti. Bizim de amacımız eğitim amacıyla iyi insan ve iyi Müslüman yetiştirmek. Kendi değerlerini özümsemiş insan yetiştirmek, esnaf ve sanatkar yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Tarihte Ahi Evran'ın; işini doğru yapmayan, müşterisini aldatan, cömert olmayan esnafın pabucunu dama attığını dile getiren Karaloğlu, şunları söyledi:

"Biz Antalya'da esnafsak Antalya'nın gerçeklerine uygun hareket etmemiz lazım. Antalya turizm şehridir, esnaf olarak bunun gereğini yapmamız lazım. Türkiye'nin dünyaya açılan turizm penceresindeysek ona göre davranmamız lazım. Esnafı ziyaret ettiğimizde etiketinizi takın, yerli ve yabancı kim varsa hangi malı kaça sattığınızı görsün, diyoruz. Turist dükkandan çıkarken aklına aldatmanın soru işareti bile gelmesin. Tam anlamıyla bunu başarabilmiş değiliz; ancak iyileşme var. Bunu yapmıyorsun sonra '16 milyon turist geliyor ama turist sokağa inmiyor' diyorsun. Yapmamız gerekeni yapalım; o turist bu sokağa inecek, dükkana girecek. Sizde bir gayret olması lazım. Yaşadığınız şehrin gerçeğine göre hareket edin. Sadece sızlanmak, şikayet etmek size turist getirmez. Turist olsam etiketi olmayan iş yerine girmekten endişe duyarım."