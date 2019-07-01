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Vali Karaloğlu’ndan köpük partisi teknelerine atık uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 20:29 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, köpük partisi yapan teknelerin atıklarını yakından takip edeceklerini belirterek, “Sahil Güvenlik Komutanlığına talimat verdim, kesinlikle bundan sonra teknesinde köpük eğlencesi yapma sistemi olan teknelerin, atıklarını hangi periyotta sahile verdiklerinin takibini yapacağız” dedi.1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, köpük partisi yapan teknelerin atıklarını yakından takip edeceklerini belirterek, “Sahil Güvenlik Komutanlığına talimat verdim, kesinlikle bundan sonra teknesinde köpük eğlencesi yapma sistemi olan teknelerin, atıklarını hangi periyotta sahile verdiklerinin takibini yapacağız” dedi.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde başlayan etkinliklere Antalyalıların ilgisi yoğun oldu. Yüzme yarışı, denize atılan çıpayı çıkarma, yağlı kazık yarışlarında yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. Yüzme yarışını kazanan Batuhan Özcan’a, Vali Münir Karaloğlu tarafından altın, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin tarafından madalyası verildi.
Yarışmacılar yağlı direkten bayrağı kapmak için uzun süre ter döktü. Üzer, gres yağı ile kaplanan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki direğin ucundaki bayrağı almak için yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Çıplak ayakla deneme yapan yarışmacılar başarılı olamadı. Çorap giyilerek yapılan onlarca denemenin ardından bayrak, 16 yıldır aralıksız birinci olan Murat Dalgakıran’ın elinde kaldı. Büyük alkış alan Dalgakıran’a altın ödülünü ve madalyasını Başkan Ahmet Çetin takdim etti. Etkinlikler denizdeki gemilerin ve flyboard sporcusunun su gösterisi ile sona erdi.

"Deniz insanların ortak sofrası"
Etkinlikte konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’nın bir deniz şehri olduğunun altını çizerek, deniz turizminden daha fazla yararlanmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Dünyada ve Türkiye’de ciddi bir deniz kirliliği problemi olduğunu işaret eden Vali Karaloğlu, “Tedbirleri almazsak olmaz, sorunlarımızı konuşmazsak olmaz. İnsanoğlu denizleri kirletiyor. Denizler insanların ortak sofrasıdır. Denizleri temiz tutmalıyız ki bizden sonra gelecek olan nesillerde istifade edebilsinler. Çöp dağları, pet şişe dağları denizlerimizde oluşmaya başladı. Denizlerimiz SOS veriyor” diye konuştu.

"Denizleri koruyalım"
Antalya’da denizi korunması gerektiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, “Tam denizimizi koruyamıyoruz. Denizden ekmeğini yiyen insanlarımızda gerekli hassasiyeti göstermiyor maalesef. Gemilerin atıklarını almak için sistemler kuruyoruz. Hem sıvı hem evsel atıklarını almak için sistem oluşturduk, ekmeğini denizden yemesine rağmen gerekli özeni göstermeyen arkadaşlarımız var. Ne olur denizler ortak soframız her tarafını hep beraber korumalıyız” dedi.

"Köpük eğlence teknelerine atık uyarısı"
Antalya’nın turizm kenti olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “Gezinti teknelerinde köpük eğlencesi yapılıyor. Dün Demre’de teknecisinin birisi bana ‘Sayın Valim ben teknemde köpük eğlencesi yapabilir miyim?’ sorusunu sordu. Eğlenceden sonra oluşan atığını ne yapıyorsun diye sordum. Herkes açığa gidip boşaltıyor cevabını verdi. Köpük atığı kimyasaldır. İçinde fosfor vardır. Onu denize nasıl bırakırız. Sonra sahilde köpük oluştu diye birbirimize soru sormaya başlıyoruz. Bu teknelerin atıklarını depolarına biriktirip sonra da iskelelerde oluşturulan mavi kart sistemine devretmesi gerekir. Sahil Güvenlik Komutanlığına talimat verdim, kesinlikle bundan sonra teknesinde köpük eğlencesi yapma sistemi olan tekneler, atıklarını hangi periyotta sahile verdiklerinin takibini yapacağız. Denizleri koruyamazsak denizden istifade edemeyiz” ifadelerine yer verdi.
Denizi Antalya’nın daha fazla koruması gerektiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, tüm vatandaşların bu noktada daha fazla hassasiyet göstermesini talep etti.

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