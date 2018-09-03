Vali Karaloğlu'ndan su altında 'deniz çayırı' mesajı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, aynı zamanda dalgıçlığıyla da tanınıyor. Yaklaşık 8 yıldır dalış yapan Karaloğlu, Akdeniz'de çapa atan tekne sahiplerinin zarar verdiği deniz çayırlarının korunması için Alanya'da dalış gerçekleştirdi.

Antalya Valisi Karaloğlu, 2009- 2013 yıllarında, Van Valisi olduğu dönemde ilk dalışlarını Van Gölü'nde gerçekleştirdi. Karaloğlu, Antalya Valiliği görevine atandıktan sonra dalış turizminin merkezi Kaş'ta bulunan tank batığına, su altındaki antik kentiyle ünlü Demre- Kekova ve Yat Limanı açıklarındaki batık Fransız gemisi Saint Didier'e dalışlar gerçekleştirdi.

Vali Karaloğlu, bu kez Alanya ilçesindeki dalışında, nesli tehlike altındaki türler arasında gösterilen deniz çayırlarına dikkati çekti. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Alanya'da dalış yapan Karaloğlu'nu deniz çayırlarıyla birlikte görüntüledi. Doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan Karaloğlu, Alanya'daki dalış fotoğrafıyla deniz çayırlarının korunmasına yönelik mesaj verdi.

Vali Karaloğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından su altındaki fotoğraflarını şu notla yayımladı:

'Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere borçluyuz. Bunun yüzde 50'sini fitoplanktonlar, yüzde 20'sini deniz çayırlarının fotosentezi sağlıyor. Denizlerimizi korumak ortak sorumluluğumuzdur. Akdeniz'in en büyük deniz çiçekli bitkisi Posidonia oceanica'dır. Posidonia oceanica nesli tehlike altında, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde. 1 metrekarelik alanı günde 20 litre oksijen üretiyor. Vali Bey bu duruma dikkati çekmek için daldı.'

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