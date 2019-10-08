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Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaretinde Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua isteyerek, "Ülkemizin güçlü birliği için dua edeceğiz, birbirimizi çok seveceğiz" dedi.Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini eşi Emine Kaymak, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Canik Kaymakamı Mahmut Halal ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile birlikte ziyaret eden Osman Kaymak’a Kurum Müdürü Osman Usta eşlik etti.“Samsun’da 100 milyon TL’nin üzerinde bakım hizmeti ücreti ödüyoruz”Merkezdeki yaşlılarla tek tek ilgilenen ve gül dağıtan Vali Kaymak, hallerini hatırlarını sordu ve şikayetlerini dinledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaretinde Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua isteyerek, "Ülkemizin güçlü birliği için dua edeceğiz, birbirimizi çok seveceğiz" dedi.
Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini eşi Emine Kaymak, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Canik Kaymakamı Mahmut Halal ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile birlikte ziyaret eden Osman Kaymak’a Kurum Müdürü Osman Usta eşlik etti.

“Samsun’da 100 milyon TL’nin üzerinde bakım hizmeti ücreti ödüyoruz”
Merkezdeki yaşlılarla tek tek ilgilenen ve gül dağıtan Vali Kaymak, hallerini hatırlarını sordu ve şikayetlerini dinledi. Girişte bir konuşma da yapan Vali Kaymak, “Bir toplum yaşlılarına iyi bakmıyorsa, ihmal ediyorsa yarın kendileri için daha kötü şartların geleceğini bilmesi lazım. Sizler bizim için kıymetlisiniz. Devletimiz sizler için her türlü imkanı hazırlıyor. Sizlerden tek isteğimiz devletimize ve milletimize dua etmeniz. Cumhurbaşkanımızın da yaşlılarımıza, engellilerimize, yetimlerimize, garip-gurabaya iyi bakmamız yönünde sürekli talimatlarını veriyor. Bunlar sosyal devletin gerekliliğidir. Biz de Samsun’da 100 milyon TL’nin üzerinde bakım hizmeti ücreti ödüyoruz. Devletimiz ihtiyacı olana kömürünü veriyor, evde bakım ihtiyacı olana eleman gönderiyor. Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda Avrupa devletlerinin üzerinde sosyal yardım yapıyor ve vatandaşına sahip çıkıyor. Bu güçlü devlet olmanın sonucudur” diye konuştu.

“Türkiye Avrupa’nın üzerinde sosyal yardımlar yapıyor”
Osman Kaymak konuşmasında Fırat’ın doğusuna gerçekleştirilecek muhtemel operasyon için de yaşlılardan dua istedi. Kaymak, “Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda Avrupa devletlerinin üzerinde sosyal yardımlar yapıyor ve vatandaşına sahip çıkıyor. Bu güçlü devlet olmanın bir sonucudur. Şu an Suriye’nin kuzeyine bir operasyon hazırlığımız var. Bakın Türkiye çok zor bir coğrafya. Onun için sizlerden isteğimiz dua edin. Bu devletin birliği beraberliği için, güçlü olmamız için biz büyüklerin duasını alıyoruz. Ülkemizin güçlü birliği için dua edeceğiz, birbirimizi çok seveceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.
Konuşma sonrası Vali Osman Kaymak ayak bakım çalışmalarını uygulamalı olarak yerinde izleyerek çalışmaları gerçekleştiren Evrim Fatoş Aktaş’tan bilgi aldı. Şenel ve Gülbeyaz teyzeyi eşi Emine Kaymak ile birlikte odalarında ziyaret edip sohbet eden Kaymak, daha sonra yaşlılara öğle yemeği servisi yaptı.

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi

Vali Kaymak, Barış Pınarı operasyonu için yaşlılardan dua istedi
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