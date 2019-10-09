Vali Kaymak: “Güçlü olmak ve çok üretmek zorundayız”

“Türkiye 11. Yemeklik Mantar Kongresi” Samsun’da başladı. Açılış töreninde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye’nin tehditlere karşı güçlü olmak ve çok üretmek zorunda olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde gerçekleşen açılışta Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aysun Pekşen, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “19 Mayıs’ın 100. yılı nedeniyle şehrimizde bu yıl pek çok etkinlik yapıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu etkinliklerde başrol aldı, hepsinin içinde oldu. Kongrelerle gerçekten 100 yıl önce başlayan kurtuluş hareketinin daha nice yüzyıllara gideceğine ilişkin bizlere umut verici çalışmalar yaptılar” dedi.

“PKK belasından inşallah kurtulmuş olacağız”

Güçlü olmak ve çok üretmek zorunda olduklarını aktaran Kaymak, “Türkiye çok zor bir coğrafya. Bu topraklarda bizleri rahat bırakmıyorlar. O anlamda 100 yıl önce başlayan bağımsızlık ve Kurtuluş Mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. İşte şu anda belki ordu, Suriye’nin kuzeyinde bir operasyona başlamak üzere. Buradan onlara dua ediyoruz. İnşallah zaferle çıkacaklar ve yıllardır Türkiye’yi meşgul deden bütün kaynaklarımızı terör PKK belasından inşallah kurtulmuş olacağız. Zor bir coğrafyadayız. O yüzden güçlü olmak zorundayız. Daha çok üretmek, kişi başına milli gelirleri on binlerden kırk binlere çıkarmak zorundayız. O zaman bize, Trump’ın yaptığı tehditleri yapamayacaklar. Onun için güçlü olmak, çok üretmek zorundayız. O anlamda üniversitelerimizi çok önemsiyoruz” diye konuştu.