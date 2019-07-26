Vali Kaymak: “Özel hastaneler bizim zenginliğimiz”

“Yeni nesil hastanecilik” Lansmanda açıklamalarda bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten, 22 yıldır Samsun’da olduklarını hatırlatarak, “22 yıldır burada istihdam sağlıyoruz ve hizmet veriyoruz. Artık hastane işletmeciliği çok farklılaştı. Biz 22 yıl önce Samsun İlkadım’da sağlıkta ilk adımımızı atarken bugün geldiğimiz nokta itibarıyla artık yine ilk adımı atıyoruz. Ama bu sefer yeni nesil hastanecilik olarak atıyoruz. Çiftlik hastanemizin ruhsatını yeni hastanemize taşıyoruz. Meydan hastanemiz yine yerinde kalacak. 7-8 ülkeden şu anda 3 binin üzerinde hastamız gelmiş bulunmakta. Yeni oluşturduğumuz departmanımızla da inşallah yeni ülkelerle de beraber o ülkelere yoğunlaşacağız. 81 ilde iç turizmde ama bunun yanında da stratejik olarak benimsediğimiz çevre ülkeler, Balkanlar, başta Almanya olmak üzere hedefimiz ‘sağlık turizmi’ dendiğinde Samsun’un akıllara gelmesi” diye konuştu.

“Büyük Anadolu Hastaneleri Türkiye’deki özel hastanelerde öncü”

Samsun Valisi Osman Kaymak ise yeni hastane adına Samsun olarak sevindiklerini ifade ederek, “Samsun’un vizyon özellikleri var. Samsun bir tarım kenti, sağlık kenti, ticaret kenti, sanayi kenti. Sağlık kenti olma özelliğini çok da hak ediyor. Çünkü Samsun bölge olarak 4-5 milyon nüfusa hitap eden hinterlantta bir yer. Şu an Samsun’da 27 tane hastane var. Bunların 9 tanesi özel hastane. 5 bine yakın da yatak kapasitemiz var. Bölgenin en güçlü merkezlerinden birisiyiz. Tabii, bu sağlık hizmetlerini üretirken kamu hastanelerin yanı sıra özel sektörün de bu işe destek vermesi bizim yükümüzü azaltıyor. Özel hastaneler bizim zenginliğimiz. Özel hastanelerin daha çok olmasını istiyoruz. Sonuçta bu insanlar ticaret de yapsalar insanlara şifa dağıtıyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Türkiye’deki özel hastanelerde öncü. Kendini ispatlamış bir hastane. İnşallah bu güzel hastanemizde hastalarımız kendilerini rahat hissedecek. Fiziki mekanlar psikolojiyi etkiliyor. Eski bir hastaneye gittiğimizde psikolojimiz de onunla birlikte etkileniyor. Bizim milletimiz her şeyin en iyisine layık” şeklinde konuştu.

Vali Kaymak ayrıca, hastane yönetiminden şehit aileleri ve gazilere tedavi süreçlerinde pozitif ayrımcılık yapmalarını da istedi.

Konuşmaların ardından Vali Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri hastane yetkilileriyle birlikte hastane birimlerini gezdi ve bilgi aldı. Lansmana ayrıca, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yavuz Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Kılınç, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen ve hastane yönetimi katıldı.