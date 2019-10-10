Vali Kaymak: “Tek yumruk olma zamanı”

Samsun Valisi Osman Kaymak, ’Barış Pınarı Harekatı’nın tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı gibi zorunlu bir harekat olduğunu ifade ederek, “Tek yumruk olmamız lazım. Bu operasyon olmasaydı orada bir terör devleti kurulacaktı. Operasyonlarla güneyimizde kurulacak Kürt devletinin önü alınmış olacak” dedi. Samsun Valisi Osman Kaymak, 19 Mayıs’ın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında katkıları bulunan basın kuruluşlarına ‘teşekkür belgesi’ verdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğünün de aralarında bulunda 51 basın kuruluşuna verilen teşekkür belgesinin ardından konuşan Vali Kaymak, “Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 100. yılı etkinlikleri Samsun’da başlamıştı. Çok görkemli bir töreni başarılı bir şekilde geride bıraktık. 100. yıl etkinlikleri 2023 yılına kadar devam edecek. Bu çerçevede etkinlikte ilimize faydası olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek istedik. Bu etkinlikleri iyi bir şekilde tanıtan ve katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verdik” açıklamasında bulundu.

“Bu harekat olmasaydı orada bir terör devleti kurulacaktı”

Başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Osman Kaymak, “Dün kuzey Suriye’ye Fırat’ın doğusuna operasyon başlatıldı. Barış Pınarı Harekatı son sürat devam ediyor. Bütün güvenlik güçlerimize Allah’tan kolaylıklar diliyoruz. Fırat Kalkanı operasyonunda da söylenmişti. Bu karara karşı çıkanlar ya da tartışanlar olabilir. Ama şöyle bir devlet geleneği var: Karar verildikten sonra bitmiştir. Orada bizim, hepimizin evlatları oraya gidecek. Mücadele ediyorlar, Allah korusun şehit olabilirler, gittikten sonra tek yumruk olmasını bilmek lazım. Samsun’da böyle bir endişem yok ama bazı insanlara da duyurmuş olalım. Bu operasyon Fırat Kalkanı gibi gerekli bir operasyon. Bu operasyon olmasaydı orada bir terör devleti kurulacaktı” diye konuştu.

“Güneyimizde kurulacak Kürt devletinin önü alınmış olacak”

Harekat ile birlikte Kürt devleti kurulması düşüncesinin mümkün olmayacağını belirten Kaymak, şunları söyledi:

“Operasyonun faydası çok. Göçmenler gönderilecek. Suriye’nin toprak bütünlüğü bozulmayacak. Tunceli’de de görev yaptım. PKK, Kürt devleti kurmak için talimat almış bir taşeron örgüttür. Ama Kürtleri de kullanıyor. Kürtler üzerinden bu devleti kurmaya çalışıyor. Biz zaten 40 yıldır bu PKK belasıyla uğraşıyoruz. Tunceli’de telsiz konuşmalarına da şahit oluyorduk. Teröristler teslim olmak istiyordu. Kandil’den, ‘dayanın, sona geldik, devlet kurmak üzereyiz’ talimatı geliyordu. Suriye’de Esed’in boşalttığı yerlere de bunlar gelince kendilerine bir cesaret geldi. ‘Dayanın. 40 yıllık mücadelenin sonuna geldik. Devlet kuracağız’ diyorlardı ve adamları teslim olmaktan geri çekiyorlardı. O anlamda bugün güneyimizde kurulacak Kürt devletinin önü alınmış olacak. Bu anlamda bu operasyona tüm ülkenin sahip çıkması lazım. Bu vesile ile operasyondaki güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin.”



