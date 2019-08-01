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“Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek”

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta FETÖ’nün askeri yapılanmasına ilişkin 4’ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.Kahramanmaraş 2.

Kahramanmaraş’ta FETÖ’nün askeri yapılanmasına ilişkin 4’ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar, 15 Temmuz gecesi yaşananları inkar ederek, terör örgütüyle bağlantılarının olmadığını iddia ettiler.
Dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Ş.K., İstihbarat Şube Müdürü U.Ç.Ç., Elbistan İlçe Jandarma Komutanı F.K., diğer sanıklar ve avukatların katıldığı duruşmada 9 kişinin beraatı, 16 kişinin ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.
Cumhuriyet Savcısı davayla ilgili mütalaasında, darbe kalkışmasında Kahramanmaraş’ta yer alan askeri birliklerde hareketlilik yaşanmadığını, askeri personelinin yaşananları izlemekle yetindiğini belirtti.
Duruşmada, sanıklar hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yargılamada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı suçlardan 12 adet birleştirilmiş iddianamede sanık sayısı 25 oldu.

Tutuklu sanık TRT’nin izlenmesini istemiş
Duruşma sırasında tutuklu sanık F.K.’nin darbeye destek verdiğini iddia eden görgü tanığı, “Kalkışma gecesi saat 03.00’da odaya geldi, saat 06.00’da kışladan dışarı çıkılacağını söyledi. TRT’nin izlenmesini istedi” dedi.

“Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek”
Sanık A.Y.’nin ise, Elbistan ilçesinde korucuları teçhizatlı ilçe jandarma bölüğüne çağrılarak, orada bulunan F.K.’nin, “Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek. Silahlanın, mevzilere geçin” gibi emirler verdiği öne sürüldü.
7 Ekim 2019 tarihine ertelenen davada, F.K., C.B., Ç.A., E.G., H.T., H.U.Y., M.A., M.M., M.B., N.G., Ş.K., T.T. ve U.Ç.Ç. ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken, savcılık A.B.’ye 20 yıla kadar, A.Y. ile A.Y.’ye ise silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası istedi, 9 kişinin ise beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti ise, sanık, F.K.’nin tutukluluk halinin devamını, tutuklu sanıklar U.Ç.Ç. ile Ş.K.’nin tahliyesine karar verdi.

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