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Vali Kaymak'tan milli güreşçi Şakşak ve ağabeyi için taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 23:07 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak, dün gece geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden milli güreşçi Oğuzhan Şakşak ve ağabeyi Dursun Ali Şakşak için taziye mesajı yayımladı

Samsun Valisi Osman Kaymak, geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden milli güreşçi Oğuzhan Şakşak ve ağabeyi Dursun Ali Şakşak için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Kaymak, Samsun Valiliğinin resmi twitter hesabından kardeşlerin fotoğrafının bulunduğu paylaşımda, "Geçirdikleri elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Kavaklı milli güreşçimiz Oğuzhan Şakşak ve ağabeyi Dursun Ali Şakşak'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Samsun - Ankara kara yolunun Mahmutlu mevkisinde dün gece meydana gelen kazada, Dursun Ali Şakşak'ın kullandığı 55 H 5300 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Mehmet Nuri Efe yönetimindeki 38 SZ 131 dorse plakalı tırla çarpışmış, kazada Dursun Ali Şakşak ile kardeşi Oğuzhan Şakşak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Araçta bulunan Mikail Doğanay (22) yaralanmıştı.

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