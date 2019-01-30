Vali Kaymak’tan Samsun-Ankara yolunda kar denetimi

Samsun Valisi Osman Kaymak, yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun-Ankara karayolunda ekipleri denetledi ve sürücülere gıda paketi dağıttı.
Vali Kaymak, Karayolları Bölge Müdürü ekipleri ile birlikte Samsun-Ankara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan tır kuyruğunun giderilmesi konusunda karla mücadeleyi hızlandırarak, sürücülerin güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağladı. Vali Kaymak, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda bekleyen tır şoförlerine gıda paketi dağıtıp sohbet ederek, ‘hayırlı yolculuklar’ diledi. Kaymak, sürücülere, “Dikkatli gidin. Kurallara uyun. Emniyet kemeri takmayı da ihmal etmeyin” uyarısında bulundu.
Vali Osman Kaymak, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay ekipleri ile birlikte Samsun-Ankara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle görevinin başında olan karla mücadele eden ekipleri de denetleyerek işlerinde kolaylıklar diledi.
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