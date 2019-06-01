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Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:13 | Son Güncelleme

Samsun-Ankara karayolunda trafik denetimine katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, sürücüleri uyardı ve çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

Samsun-Ankara karayolunda trafik denetimine katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, sürücüleri uyardı ve çocuklara kırmızı düdük dağıttı. Çocuklara karne de dağıtan Kaymak, ebeveynlerine not vermelerini istedi.
Samsun-Ankara Karayolu Polis Kontrol Noktasını inceleyen Vali Kaymak, yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin denetimlerine katıldı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktasında durdurulan sürücülere trafik kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulunan Vali Kaymak, sürücülere bilgilendirici broşürler de verdi. Vali Kaymak ayrıca, denetim için durdurulan araçlardaki çocuklara, İçişleri Bakanlığınca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında araç kullanan ebeveynlerinin yaptığı hataları işleyecekleri karnelerini teslim etti ve hediyeler verdi. Denetimlere ayrıca, İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekipleri de drone ile destek verdi.

“Sürücülerimiz kurallara uysun”
Burada açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğunun arttığını söyledi. Kaza olmaması ve insanların evine acı haber gitmemesi için tedbirlerin arttırıldığını ifade eden Vali Kaymak, “Bu çerçevede Samsun’da emniyet ve jandarma bölgesi olarak 325 trafik polisiyle ve 41 araçla denetimlerimizi arttırdık. Gerek bu yolda gerekse Çarşamba ve Sinop yolunda yoğun bir şekilde trafik uygulamamız devam ediyor. Sürücülerin özellikle emniyet kemerini takmalarını ve hız limitlerine uymalarını istiyoruz. İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘kırmızı düdük’ uygulamasını da yapıyoruz. Çocuklara hediyeler verdik. Yine bakanlığımızın bu bayram uygulamaya soktuğu trafik karnesi uygulaması var. Çocuklara karnelerini verdik. Çocuklar inşallah babalarına not verecek. Çocuklarımızı not vermeye davet ediyoruz” dedi.

“Trafik kazalarında azalma var”
Son yıllarda alınan tedbirler sonucunda trafik kazalarında büyük bir azalmanın gözlemlendiğini kaydeden Vali Kaymak, “Bu sayede ölümlerde azaldı. Biz özellikle vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bayramda sevdiklerinize gidiyorsunuz evlerinize acı haber göndermeyin. Onun için biz uğraşıyoruz. Trafik kuralları yüz yıllar ve tecrübeler sonucu ortaya çıkmış. Bu kuralların hepsinin bir gerekçesi vardır. Kurallara uyulması halinde görüyoruz ki kazalar olmuyor. Genelde kazaların çoğu insan kaynaklı. Sürücülerimiz trafik kurallarına uysun” diye konuştu.
Denetleme sonunda Vali Kaymak ile denetime katılan ekipler toplu fotoğraf çekildi.

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük

Vali Kaymak’tan sürücülere uyarı, çocuklara kırmızı düdük
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