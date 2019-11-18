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Vali Kocabıyık'tan HLH hastası Esila'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 18:29 | Son Güncelleme

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'hemofagositik sendrom' olarak bilinen HLH teşhisiyle tedavi gören Esila Kurt'u (3) evinde ziyaret etti.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'hemofagositik sendrom' olarak bilinen HLH teşhisiyle tedavi gören Esila Kurt'u (3) evinde ziyaret etti. Vali Kocabıyık, ziyarette, Esila'nın sağlık durumuyla hakkında anne ve babasından bilgi aldı.
Uşak'ta yaşayan Kurt ailesinin evine giden Vali Funda Kocabıyık, ziyarette Esila'nın sağlık durumuyla ilgili anne ve babasıyla görüştü. Aileden Esila hakkında bilgi alan Vali Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hemofagositik Lenfohistiyositoz (HLH) teşhisi konulan ve minik bedeniyle büyük bir hastalıkla mücadele ederek ilik nakli bekleyen 3 yaşındaki Esila Kurt'u evinde ziyaret ettik. Esila ve ailesinin yanında olduğumuzu göstermek ve dünyalar tatlısı çocuğumuzu yaşama bağlamak adına ona destek olmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde benim de kök hücre ve kan bağışçısı olarak yer alacağım kök hücre ve kan bağışı kampanyasına tüm Uşaklı hemşehrilerimizin de destek vereceğine inancım sonsuzdur" dedi.

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