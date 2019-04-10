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Vali, köpeği kurtaran 'kahraman'a teşekkür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:13 | Son Güncelleme

 RİZE Valisi Kemal Çeber, fenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndüren Ömer Yılmaz'ı makamında kabul ederek, teşekkür etti.  Merkeze bağlı Kendirli beldesinde esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı.

Vali, köpeği kurtaran 'kahraman'a teşekkür etti

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE Valisi Kemal Çeber, fenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndüren Ömer Yılmaz'ı makamında kabul ederek, teşekkür etti.
Merkeze bağlı Kendirli beldesinde esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı. Gör, yerde hareketsiz duran ve nefes almakta güçlük çeken köpek için o sırada yoldan geçen Ömer Yıldız'dan yardım istedi. Yıldız, boğazına takılan lokma sonucu nefes alamayan köpeği, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeyi başardı. Yılmaz’ın çabaları sonucu köpek kendine geldi. Sevimli köpeğin yaşama tutunması için Yılmaz'ın bu mücadelesi de çevredekilerce cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, binlerce hayvansever takipçi de verdiği mücadele nedeniyle Ömer Yılmaz'ı kahraman ilan edip, örnek davranışı için kendisine teşekkür etti.
VALİ, TEŞEKKÜR ETTİ
Rize Valisi Kemal Çeber, makamında kabul ettiği Ömer Yılmaz'ı kutladı. Yılmaz’ın büyük mücadelesinin takdire şayan olduğunu belirten Vali Çeber, “Bu güzel davranış toplumda büyük farkındalık oluşturdu. Şehrimizde sizler gibi bilinçli, duyarlı ve hassas insanların olması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Göstermiş olduğunuz çaba ile bir hayat kurtardınız, bu yüzden size ayrıca teşekkür ediyorum “dedi.

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Vali, köpeği kurtaran 'kahraman'a teşekkür ettiVali, köpeği kurtaran 'kahraman'a teşekkür ettiVali, köpeği kurtaran 'kahraman'a teşekkür ettiVali, köpeği kurtaran 'kahraman'a teşekkür etti

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