Vali Köşger: Efe torunları 15 Temmuz'da gereken dersi verdi

AYDIN, (DHA) - FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Aydın'da çeşitli etkinliklerle şehitler anıldı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Yörük Ali Efe'nin torunları, Nedip Cengiz Eker olarak bir kere daha ortaya çıktı ve 15 Temmuz'da gereken dersi bir kere daha verdi" dedi.

Aydın Valiliği, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Hükümet Bulvarı'nda başlayarak Atatürk Kent Meydanı'nda son bulan yürüyüşe protokol üyelerinin yanı sıra tüm siyasi parti ve kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin okunmasıyla devam eden etkinlikte konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bugün Ay-Yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar 5 vakit okunuyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlarımıza borçluyuz" dedi.

'DÜNYAYI DAR EDERİZ'

Konuşmasında Aydınlılara seslenen Vali Köşger, "Değerli Aydınlılar bu ülke ne zaman dara düşmüşse, bu vatan ne zaman yiğitlerine, efelerine, kızanlarına ihtiyaç duymuşsa tüm Anadolu halkı gibi Aydın'ın Efeleri de o noktada hazır ve nazır olmuştur. Her zor noktada, her dara düştüğümüzde nasıl Efeler olmuşsa, 15 Temmuz'da da bu meydanları siz doldurdunuz ve bu ülkeye kasteden dahili düşmanlara haddini bir kere daha sizler bildirdiniz. Yörük Ali Efe'nin torunları, Nedip Cengiz Eker olarak bir kere daha ortaya çıktı ve 15 Temmuz'da gereken dersi bir kere daha verdi. Bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz, vatan toprağımızın her bir karışı bizim namusumuzdur ve kimseye el uzattırmayız. Buna cürret edene de dünyayı dar ederiz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ KARARLILIĞINI ORTAYA KOYDU'

15 Temmuz'un Türk Milleti'ne ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okuma ve tarihi bir zafer olduğunu belirten Vali Köşger, "Bu zafer, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Darbe girişiminde milletimiz, Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Milletini 720 yıl önce Söğüt'te, 566 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarının istiklal ve istikbal olduğunu tüm dünyaya bir kere daha haykırdı. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü istiklali ve istikbali için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimize rahmet karaman gazilerimiz bir kez daha şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinliklere Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, daire müdürleri, siyasi parti, sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

