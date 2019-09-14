MEHMET ÇALIK - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, merhum Başbakan Adnan Menderes ve döneme ilişkin ellerinde materyal bulunan vatandaşlara seslenerek, "Müzede sergilenmesinin anlam katacağını düşündüğünüz eserleri bize ulaştırın. Yeni müzede, isminizle sergileyelim." dedi.

Çakırbeyli Mahallesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla mart ayında temeli atılan Adnan Menderes Müzesi'nin yapımı sürüyor.

Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan müze için Menderes'e ait fotoğraf ve eşya ile o döneme ilişkin materyaller toplanıyor.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaba inşaatı biten müze binasının 17 Eylül'de açılmasını planladıklarını ancak iklim şartları dolayısıyla bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.

Köşger, müzeyi yıl sonuna kadar bitirmek istediklerini bildirerek, "Hikayesi olan bir müze" yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Köşger, sözlerine şöyle devam etti:

"Adnan Menderes'in dedesi Hacı Ali Paşa'nın Macar mimarlara yaptırdığı, muhtemelen İstiklal Savaşı'nda yanarak yıkılan bir konağın replikasını yaptırıyoruz. Adnan Menderes'in Yassıada'da yatarken 'Buradan çıkarsam Çine Çayı'nın kenarında oturacağım, bir daha Aydın'a da geçmeyeceğim' diye esef ettiği bir durum var. Bu anlamları içeren bir yerde müze inşa ediliyor."