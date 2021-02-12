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Vali Köşger’den hortum felaketinin ardından yaralılara ziyaret

12.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde meydana gelen hortum felaketinin ardından yaralanan vatandaşları Çeşme Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde meydana gelen hortum felaketinde 16 kişi yaralanmış, araçlar zarar görmüş, hortumun içine kattığı evlerde maddi hasar oluşmuştu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde meydana gelen hortum felaketinin ardından yaralanan vatandaşları Çeşme Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.
Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde meydana gelen hortum felaketinde 16 kişi yaralanmış, araçlar zarar görmüş, hortumun içine kattığı evlerde maddi hasar oluşmuştu. Yaşanan olayın ardından ekipler gece boyunca çalışmalarına devam etti.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, Çeşme Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumu hakkında bilgi alan Köşger, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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