Vali Lübcke cinayetinde aşırı sağ şüphesi

Almanya'da yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke soruşturmasında cinayetin aşırı sağla bağlantılı nedenlerle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerine Federal Savcılık dosyayı devraldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada cinayetin aşırı sağla bağlantılı olduğu yönünde deliller elde edildiği belirtildi. Savcılık sözcüsü, Cumartesi günü düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınan 45 yaşındaki zanlının cinayet öncesindeki yaşamı ve kamusal alanda ifade ettiği görüşlerinden yola çıkıldığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında zanlının aşırı sağ bir terör ağı ile bağlantısı henüz saptanmazken, savcılık cinayette iştirak eden başka failler ya da azmettirici olup olmadığı konusundaki araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Wiesbaden Savcılığı zanlının daha önce aşırı sağcı çevrelerde aktiv olduğu ve sabıkası bulunduğunu açıkladı. Savcılık sözcüsü 1993 yılında bir mülteci yurduna bombalı saldırı düzenlemek ve 1993 yıllında bıçaklı saldırıdan yargılanan zanlı hakkında 1995 yılında öldürmeye teşebbüsten, bombalı saldırıya teşebbüsten ve yaralama suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmedildiğini belirtti.