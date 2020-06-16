Vali Lübcke cinayetinde yargılama başladı

Savcılık aşırı sağcı baş sanık Stephan E. ile muhtemel suç ortağı Markus H.’ya ağır suçlamalar yöneltti.2 Haziran 2019 tarihinde evinin terasında suikaste kurban giden Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinde yargılama başladı. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu. Federal Savcılık baş sanık Stephan E. ve muhtemel suç ortağı Markus H.’ya ağır suçlamalar yöneltti. Federal Savcı Dieter Killmer, iddianamede Stephan E.'nin cinayeti yıllar boyunca en ince ayrıntısına kadar planladığını ileri sürdü. Savcı Killmer, sanığın planlarını en geç Köln’de 2015/2016 yılbaşında meydana gelen cinsel taciz olayları ve Fransa’nın Nice kentindeki intihar saldırısı sonrasında kesinleştirdiğini iddia etti. Stephan E.'nin bu olaylardan valiyi sorumlu tuttuğunu iddia eden Federal Savcı, sanığın Almanya Federal Cumhuriyeti temsilcilerine karşı "etnik milliyetçi bir tutum" takındığını ve cinayetle "kamu düzenine karşı topluma kayda değer bir işaret" vermek istediğini söyledi.

Sığınmacıların kabulüne ilişkin sözlü tartışma Sanığın valiye yönelik nefretinin 14 Ekim 2015 tarihinde Kassel yakınlarındaki Lohfelden’de sığınmacıların kabulü ve barındırılmasıyla ilgili bir toplantıya dayandığı belirtildi. Söz konusu toplantıya Stephan E. ve Markus H.’nın da katıldığı biliniyor. Toplantıda salondan gelen, sığınmacı karşıtı itirazlara yönelik Lübcke "Konu bazı değerlerin savunulmasıyla ilgilidir; bu değerleri paylaşmayanlar eğer razı gelmiyorlarsa hemen bu ülkeyi terk edebilirler" demişti. YouTube üzerinden paylaşılan bu cümle üzerine Lübcke aşırı sağcıların hedefi haline gelmişti. İddianame: Termal kamerayla izledi İddianameye göre sanık, bu toplantının ardından Lübcke hakkında enformasyon toplamaya başladı ve cinayet öncesinde kurbanının hayatının dakika dakika ayrıntılarına dair casusluk yaptı. Birçok kez Lübcke'nin evine giden Stephan E., cinayetten bir gece önce yakınlardaki bir çayırdan evi termal kamerayla gözetleyerek Lübcke'nin evin terasında olup olmadığını kontrol etti. 1 Haziran 2019 gecesini ise bölgede bir kermes düzenleneceği için ve takip edilmeyeceğini varsayarak eylem tarihi olarak belirledi. İddianameye göre sanık, Lübcke’yi saat 23.20 sularında evinin terasında oturduğu sırada arkadan ve yakın mesafeden başına tek kurşun sıkarak öldürdü.