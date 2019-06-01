Vali Masatlı güvenli bayram seyahati için trafik uygulamasına katıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kentte emniyet ve jandarmanın trafik uygulamasına bizzat katılarak denetim yaptı.

Masatlı, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla kara yollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak için ilin giriş ve çıkış noktalarındaki polis ve jandarma uygulama noktalarında ekiplerle trafik uygulamasına katıldı.

Vali Masatlı, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarına bakarak sürücülerin trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri takmalarını ve hız sınırı ihlali yapmamalarını istedi.

Sürücülerin Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Masatlı, bayram seyahatine çıkan sürücülere, ailelerine götürmeleri için selamlarını ve bayram tebriklerini iletti.

Masatlı, bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, polis ve jandarma teşkilatının bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşların huzur ve güvenliği için görevde olacağını söyledi.

Masatlı, uygulamada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca bu yılın özellikle trafik yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.