Vali Masatlı'dan silah ruhsatı hassasiyeti

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, silah ruhsatları konusunda titiz davranılması gerektiğine işaret ederek, "Trafik levhaları hedef tahtası haline döndü. Ondan sonra diyorlar ki 'vali silah ruhsatını neden imzalamıyorsun' Ne yapacaksın silahı? Bu tür durumlar hoş değil." dedi.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trafik Haftası" kapsamında Ardahan Gençlik Merkezi'nde açılan materyal sergisine katıldığını ve burada gördüğü kurşunlanmış trafik levhalarının kendisini üzdüğünü söyledi.

Bunun kabul edilemez olduğuna işaret eden Masatlı, "Trafik levhaları hedef tahtası haline döndü. Ondan sonra diyorlar ki 'vali silah ruhsatını neden imzalamıyorsun'. Ne yapacaksın silahı? Bu tür durumlar hoş değil. Bunların olmamasını istiyoruz. Bu nedenle daha hassas olmak zorundayız." dedi.

Masatlı, özellikle silah ruhsatı konusunda daha titiz davranılacağını sözlerine ekledi.

"Trafik Haftası" dolayısıyla açılan sergi, gün boyu gezilebilecek.

