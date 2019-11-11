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Vali Memiş, Antalya’daki evlerinde ölü bulunan 4 kişilik ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:43 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş Antalya’da menşei belli olmayan kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2’si çocuk 4 kişinin ailesini taziye ziyaretinde bulundu.Geçtiğimiz günlerde Antalya’nın Konyaaltı Siteler Mahallesi’nde meydana olayda Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı.

Erzurum Valisi Okay Memiş Antalya’da menşei belli olmayan kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2’si çocuk 4 kişinin ailesini taziye ziyaretinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Antalya’nın Konyaaltı Siteler Mahallesi’nde meydana olayda Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek’e (5) ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede siyanür ile zehirlendiği iddia edilen 4 kişinin cenazesi, memleketleri Erzurum’da dün ikindi namazını müteakip Kırkgöze Mahallesinde toprağa verildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş ise Yıldızkent Mahallesinde ölen ailenin yakınlarının bulunduğu taziye çadırını ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

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