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Vali Memiş biçerdöverle buğday hasadı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pasinler Ovasında hasadı devam eden buğday tarlalarına giderek biçerdöverle tarla sürdü - Vali Okay Memiş: - "Buğdayımızın kalitesi ve aroması, toprağımızın mineral yapısından dolayı çok kaliteli. Çok talep gören bir buğdayımız var. Toplamda Türkiye'deki hububatın yüzde 2'si Erzurum'da üretiliyor"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pasinler Ovasında hasadı devam eden buğday tarlalarında biçerdöverle tarla sürdü.

Pasinler ilçesine bağlı Altınbaşak Mahallesine gelen Memiş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pasinler Ovasında düzenlenen buğday hasat etkinliğine katıldı.

Memiş, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ile biçerdövere binerek bir süre tarlada hasat gerçekleştirdi.

Köylülerin alkışladığı Memiş, biçme işlemi sonrası tarla ve biçerdöver sahiplerini yanını çağırarak "Jilet gibi yaptık, yevmiyenin 3'te 1'ini alıyorum ona göre" şeklinde espri yaptı.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, binlerce dönümlük arazinin olduğu Pasinler Ovası'nın önemine işaret etti. Memiş, "Erzurum'da adeta Çukurova gibi. Türkiye'nin diğer tahıl bölgeleri gibi muhteşem bir ovada çiftçilerle birlikteyiz." dedi.

Memiş, Erzurum'da diğer bölgelere kıyasla geç hasada başlandığını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Rakım ve hava şartlarından dolayı hasada geç başladık ama bizim buğdayımızın kalitesi ve aroması, toprağımızın mineral yapısından dolayı çok kaliteli. Çok talep gören bir buğdayımız var. Toplamda Türkiye'deki hububatın yüzde 2'si Erzurum'da üretiliyor. Özellikle Pasinler ve Daphan Ovası'nda üretiliyor. Sulamayla ilgili eksikliklerimiz var ve onları değerlendiriyoruz. Alvarlı ve Söylemez Barajı'nın hayata geçmesiyle birlikte bu ovanın tamamını sulayacağız. Yani adam diksek burada büyür. Öyle bir mineral ve toprak yapısı var."

Pasinler ilçesindeki çiftçilere bu yıl 80 ton civarında yem bitkisi tohumu dağıttıklarını anlatan Memiş, çiftçilere inandıklarını söyledi.

Vali Okay Memiş, hayvancılığa da değinerek, "Pasinler Ovası'nda yaklaşık 80 bin civarında büyükbaş, 45 bin civarında da küçükbaş hayvan varlığı var. Hedefimiz bir ya da iki yıl içerisinde en az 100 bin büyükbaş hayvan varlığı. Çünkü bu ova bunu rahatlıkla karşılayacak potansiyelde. Biçerdöveri de kullandık, tabii ki teknolojik bir alet. Hayatımda ilk defa biçerdöver kullandım ama o buğdayımızın kalitesi ve yoğunluğu çok güzeldi." dedi.

Memiş, daha sonra aynı mahalledeki mısır ve ayçiçeği tarlalarını da gezdi.

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