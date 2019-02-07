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Vali Memiş, Palandöken'in tanıtımı için gece kayağına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 20:35 | Son Güncelleme

ERZURUM'daki dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nın tanıtımını yapmak için Vali Okay Memiş, protokol ile birlikte gece kayağına çıktı.

Vali Memiş, Palandöken'in tanıtımı için gece kayağına çıktı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'daki dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nın tanıtımını yapmak için Vali Okay Memiş, protokol ile birlikte gece kayağına çıktı. Vali Memiş, Avrupa'nın en uzun pistine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl 1 milyon turist hedeflediklerini söyledi.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Doluluk oranının özellikle hafta sonları yüzde 100'e ulaştığı Palandöken'in en büyük özelliklerinden birisi ise tüm pistlerin ışıklandırılmış olması. Türkiye'de en uzun kayak sezonunun yaşandığı Palandöken'e dikkat çekmek için Erzurum'un daire müdürleri ile birlikte gece kayağına çıkan Vali Okay Memiş, hedeflerinin 1 milyon turisti şehre çekmek olduğunu belirtti. Palandöken'de toplam pist uzunluğunun 45 kilometre olduğunu belirten Vali Memiş şunları söyledi:
"Ejder pistinde 15 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor. Bu yıl ki rakamlara göre, şehrimize gelen turist sayısında yüzde 150 oranında bir artış var. Bu yıl ziyaret eden turist sayısı 530 bini buldu. Valilik ve belediye olarak bizim hedefimiz bu sayıyı 1 milyona çıkarmak. Palandöken önümüzdeki yıl 5 yıldızlı bir otele daha kavuşuyor. Jandarma, AFAD, Belediye, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri şehrimize ve Palandöken'e gelen konuklara her türlü konfor için büyük çaba gösteriyor. Palandöken'in diğer bir özelliği ise ışıklandırılmış pistleri. Gündüz kayak yapmaya doymayan kayak severler gecede ışıklandırılmış 6 bin 200 metre uzunluğundaki pistte kayak yapabiliyor. Erzurum'u tercih eden herkese çok teşekkür ediyorum."
Kayak malzemeleri ile birlikte acemi pistinde buluşan Erzurum protokolü, Vali Okay Memiş önderliğinde gece kayağı yaparak basın mensuplarına görüntü verdi. Yapılan açıklamaların ardından Vali Memiş ve daire müdürleri zirveye çıkarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar kayak yaptı.

FOTOĞRAFLI

Vali Memiş, Palandöken'in tanıtımı için gece kayağına çıktıVali Memiş, Palandöken'in tanıtımı için gece kayağına çıktıVali Memiş, Palandöken'in tanıtımı için gece kayağına çıktıVali Memiş, Palandöken'in tanıtımı için gece kayağına çıktı

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