Vali Memiş: “Para kazanmaktan ziyade hayvancılığı destekleme projesidir”

KUDAKA tarafından desteklenen ‘Yerli Yünden Katma Değerli Ürün Eldesi’ için Entegre Fabrikası Fizibilitesi Projesi Değerlendirme Toplantısı, Erzurum Teknik Üniversitesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Proje hakkında bilgi alan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Arzu ettiğimiz bir proje, bu alanda biz para harcayabiliriz. Para kazanmaktan ziyade hayvancılığı destekleme projesidir” dedi.

Küçükbaş hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacak ‘Yerli Yünden Katma Değerli Ürün Eldesi’ projesi geniş katılımlı bir toplantıyla ele alındı. Küçükbaş hayvanların yününden yararlanarak yapılacak ürünler, bu alanda yetiştiricileri de teşvik edeceği gibi aynı zamanda doğrudan ve dolaylı olarak istihdama da katkı sağlayacak. Süreklilik arz eden proje çerçevesinde, bölgede küçükbaş hayvan varlığının yüksek olması ve buna uygun meralar sayesinde hammadde sıkıntısı da yaşanmayacak.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVANDA ET VE SÜT HARİCİNDE DEĞERLENDİRDİĞİMİZ BİR ALAN YOK"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve paydaş kurumların katıldığı toplantıda, konuşan Vali Memiş, yerli üründen yüksek katma değer elde edilmesi konusundan özellikle hayvancılık için bu alanda kaynak kullanılabileceğini söyledi.

Büyük yatırımcıları bu proje için buralara çekmek gerektiğini ifade eden Memiş, “Bu iş katma değer hayvancılığa getirisi çok yüksek. Küçükbaş hayvanda et ve süt haricinde değerlendirdiğimiz bir alan yok. Bu gibi projeler bizi dünyada söz sahibi edecek vizyoner projelerdir." şeklinde konuştu.

İlgili kurumlarla bir araya gelerek yeni fabrikalar yapmaya devam edeceklerini bildiren Memiş, şöyle devam etti:

"Biz, fabrikalar yapacağız. Yatırımcı da makinelerini alıp gelip kurulumunu yapıp üretime başlayacak. Bu işle uğraşan en büyük dört ana tedarikçiyi ikna edip buraya yatırım için getirmemiz gerekiyor. Asıl zorluk büyük yatırımcıları buraya çekmektir. Tüm dünya ve Türkiye katma değer ürünlere yöneldi. Artık bizlerde bir küresel gücüz. Küçük işlerin yanında katma değer ürünlerle piyasaya girmemiz gerekiyor. Arzu ettiğimiz bir proje, bu alanda biz para harcayabiliriz. Harcayacağımız para boşa gitmez. Para kazanmaktan ziyade hayvancılığı destekleme projesidir.”

"ERZURUM, KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK KONUSUNDA BİR ÜRETİM VE DURAK NOKTASIDIR"

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da hayvanlardan elde edilen katma değeri en yüksek ürünü olan yün elyafının bölgede kullanımının bulunmadığı belirterek, “Erzurum ve çevresindeki şehirler küçükbaş hayvancılık konusunda bir üretim ve durak noktasıdır. Bu nedenle bölgede yapılacak bir kumaş yatırımının katma değeri yüksek ürüne dönüşme potansiyeli son derece yüksektir." ifadelerini kullandı.

