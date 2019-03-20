HABER

Vali Memiş’ten 91 yaşındaki şehit annesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası’nda şehit ailesini yalnız bırakmadı.Yaşlılar Haftası dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile birlikte Bayram ailesini ziyaret eden Vali Okay Memiş, 86 yaşındaki şehit babası Ahmet Bayram ve anne Sebiye Bayram ile bir süre sohbet etti.

Vali Memiş’ten 91 yaşındaki şehit annesine ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası’nda şehit ailesini yalnız bırakmadı.
Yaşlılar Haftası dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile birlikte Bayram ailesini ziyaret eden Vali Okay Memiş, 86 yaşındaki şehit babası Ahmet Bayram ve anne Sebiye Bayram ile bir süre sohbet etti. 2013 yılında trafik kazası sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Murat Bayram’ın babası ve annesinin elini öpen Vali Memiş, Yaşlılar Haftası’nda Bayram ailesiyle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
91 yaşındaki şehit annesi Sebiye Bayram’ı Nene Hatun’a benzeten Vali Okay Memiş, "Biz vakit fırsat buldukça bütün vatandaşlarımızın hizmetinde olduğumuzu söylüyoruz. Nene Hatun teyzemiz ve hacı amcamızın ziyaretine geldik bugün. Belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Aile Sosyal politikalar uzmanları olarak yakından takip ediyoruz. Her zaman kendilerinin yanındayız. Onlara hizmet etmek bizim vazifemiz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
Şehit polis memuru Murat Bayrak’ın 86 yaşındaki babası Ahmet Bayram ise ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Ziyaretleri ile onurlandık" dedi.
Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Okay Memiş, anne Sebiye Bayram’a Yaşlılar Haftası dolayısıyla çiçek verdikten sonra evden ayrıldı.

Vali Memiş’ten 91 yaşındaki şehit annesine ziyaret

Vali Memiş’ten 91 yaşındaki şehit annesine ziyaret

Vali Memiş’ten 91 yaşındaki şehit annesine ziyaret

Vali Memiş’ten 91 yaşındaki şehit annesine ziyaret

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Denizli'de şiddetli deprem! Denizli'de şiddetli deprem!
Lise öğrencileri 'Çanakkale Geçilemez' dediLise öğrencileri 'Çanakkale Geçilemez' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şırnak'tan acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'tan kahreden haber

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Akit TV'deki 'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesini bekliyor' sözleriyle ilgili soruşturma!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.