Vali, öğrencilerin üst geçit isteğini yerine getirdi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, Munzur Ortaokulu öğrencilerinin isteği üzerine, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla okulun önünden geçen karayoluna üst geçit yapımına başlandı.

Atatürk Mahallesi'nden geçen Tunceli-Elazığ karayolunun yakınında bulunan Munzur Ortaokulu'nun öğrencileri, kendilerini ziyaret eden Vali Tuncay Sonel'den üst geçit talebinde bulundu. Öğrenciler, bu yolda birçok kazanın yaşandığını, karşıya geçerken korktuklarını Vali Sonel'e anlattı.

Vali Sonel, öğrenci, öğretmen ve velilerin talebi üzerine, yapılan görüşmeler sonrasında üst geçidin inşaatına başlandığını dile getirerek, "Öğrencilerimizin güvenliği için Munzur Ortaokulu'nun önüne üst geçit yaptırılıyor. Her hafta yaptığımız okul ziyaretleri kapsamında Munzur Ortaokulu'nu ziyaret ettik. Bu sırada öğrenci, öğretmen ve velilerimizin üst geçit talebi üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp sorunu çözdük. Bugün üst geçidin inşaatına başlandı. İlimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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