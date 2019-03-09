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Vali Okay Memiş'ten yeni bekçilere eş tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimleri tamamlanan 498 bekçiye eş seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Vali Okay Memiş'ten yeni bekçilere eş tavsiyesi

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimleri tamamlanan 498 bekçiye eş seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Memiş, "Zor yerlere atandığınızda moraliniz bozulmasın, ona göre aile kurun. Evli değilseniz zor şartlarda yaşamaya alışacak hanımları eş olarak seçin" dedi.
Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM), 45 günlük eğitimleri tamamlanan mahalle bekçileri için yemin töreni düzenlendi. POMEM Salonu'ndaki törene Vali Okay Memiş, İçişleri eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, davetliler ve bekçilerin aileleri katıldı.
POMEM Müdürü Mesut Gezer, 44 farklı ilden eğitime alınan 498 bekçi adayına, 216 saatlik ders programı uygulandığı bilgisini verdi. Erzurum Milletvekili Selami Altınok da mahalle bekçiliği uygulamasının Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde başlatıldığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın 8 bin bekçi alımı için ilana çıktığını belirten Altınok, bekçi sayısının 30 bine yükseleceğini kaydetti.
VALİDEN EŞ TAVSİYESİ
Vali Okay Memiş ise bekçilerin eğitim düzeylerinin yüksekliğine dikkat çekti. Lise ve yüksekokul mezunlarının yanı sıra üniversite mezunu hatta yüksek lisans yapanların olduğunu belirten Vali Memiş, bekçilerin kısa sürede aldıkları eğitim sayesinde görevlerinde başarılı olacaklarına olan inancını dile getirdi. Konuşmasında bekçilere tavsiyelerde de bulunan Memiş, "Muhtemelen atandığınız yerler küçük ölçekli yerler, kasabalar olabilir. Ya da mahrumiyet ilçeleri olabilir. Oralara atandıktan sonra lütfen başka yerlere tayin derdine düşmeyin. Bunlarla karşılaşıyoruz. Yine karşılaşacağımızı düşünüyorum. Yeni atandığınız yerde biraz zorlanacaksınız. Ben Erzurum Valisi olana kadar hayatımın 10 yılını 2 bin nüfuslu kasabalarda geçirdim. Biraz zor yerlere atandınız diye, moraliniz bozulmasın. Ona göre aile kurun, evli değilseniz eşinizi ona göre seçin. Zor şartlarda yaşamaya alışacak hanımları eş olarak seçin. Bunu bir ağabeyi tavsiyesi olarak size söylüyorum" diye konuştu.
Törende daha sonra dönem birincilerine protokol tarafından ödülleri verildi. 498 bekçi silah ve bayrak üzerine yemin ettikten sonra ceplerinden çıkardıkları düdükleri öttürdü. Bekçiler mezuniyetlerini şapka fırlatarak, kutladı.

Vali Okay Memiş'ten yeni bekçilere eş tavsiyesiVali Okay Memiş'ten yeni bekçilere eş tavsiyesiVali Okay Memiş'ten yeni bekçilere eş tavsiyesiVali Okay Memiş'ten yeni bekçilere eş tavsiyesi

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