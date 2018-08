Vali Özdemir Çakacak sürücüleri uyardı, çocuklara kırmızı düdük dağıttı

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, kent merkezi girişlerindeki polis kontrol noktalarında durdurulan araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

Vali Özdemir Çakacak, 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' projesi kapsamında yapılan uygulamaya katıldı. Eskişehir-Bozüyük karayolunda polislerin durdurdukları araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük veren Vali Özdemir Çakacak, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı. Polisler de araçlardakilere bayram şekeri ikramında bulundu.

Kurban Bayramı öncesinde Eskişehir'de trafik denetimlerinin arttığını belirten Vali Özdemir Çakacak, oluşturulan 602 ekipte 1292 personelin görev yaptığını söyledi. Vali Çakacak,"Trafik kazalarında her yıl binlerce can kaybediyoruz, binlerce yaralı veriyoruz. Maddi hasarlar oluşuyor. Trafik kazalarında meydana gelen can ve mal kayıpları aslında bir trafik terörüdür. Bu sadece polisiye tedbirlerle önlenmez. Hepimiz aynı zamanda sürücü koltuğuna da oturuyoruz. Koltuğa oturduğumuz zaman biz trafik kurallarını harfiyen riayet edersek trafik kazaları yok denecek kadar azaltılabilir" diye konuştu.