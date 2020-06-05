HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Vali özel kadem müdürüyüm' dedi, trafiği birbirine kattı

'Vali özel kadem müdürüyüm' dedi, trafiği birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 17:39 | Son Güncelleme

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücüye kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, 'Seni bu gece evinden aldırmazsam' diyerek, tehditte bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Kars Valiliği söz konusu kişinin valilikle bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Oay, bugün öğle saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü arasında trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bunun üzerine kadın sürücü, otomobiliyle diğer aracın önüne geçip, sürücüyü durdurdu. Aracından inen kadın sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Küfür ve hakarette bulunduğu ileri sürülen kadın sürücünün, "Senin gibileri çok gördük, ben kimim biliyor musun? Ben Kars Valisi Özel Kalem Müdürüyüm. Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek tehditte bulunması, cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kadın sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İki sürücü arasındaki tartışmaya ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, sosyal medyada tepki çekerken, Kars Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Paylaşılan videoda kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan şahıs, valiliğimiz özel kalem müdürü olmadığı gibi valiliğimizle de herhangi bir ilgisi-bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Çocuk parkına yaban domuzu indiÇocuk parkına yaban domuzu indi
1/

En Çok Okunan Haberler

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Bakan Albayrak'tan müjde: Yeni paket geliyor

Bakan Albayrak'tan müjde: Yeni paket geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

Babası Şeyma'yı katletmişti! Videodaki kişi başkası çıktı

Meclis Başkanı Şentop'tan vekilliği düşürülen isimlerle ilgili açıklama

Meclis Başkanı Şentop'tan vekilliği düşürülen isimlerle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Diğer Haberler
Nazilli'de parka inen yaban domuzu görüntülendi

Çocuk parkına yaban domuzu indi

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul trafiğinde büyük yoğunluk

İstanbul trafiğinde büyük yoğunluk

Alanya'da turistler plajlara akın etti!

Plajlar cıvıl cıvıl

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı

CHP'li belediye başkanı serbest bırakıldı

Son dakika: ABD'de koronavirüsten can kaybı 110 bini aştı

ABD'de koronavirüsten can kaybı 110 bini aştı

Bilim Kurulu Üyesi Hasöksüz'den Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Bilim Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.