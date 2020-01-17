Vali Pahlivan: "Kaybolan çifti arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan çiftin bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Beytüşşebap ilçesinde geçtiğimiz günlerde kaybolan çiftin bulunması için Şırnak İl Jandarma ve AFAD ekipleri zor kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, bölgenin coğrafi konumu ve zorlu kış şartlarına rağmen jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra insansız hava araçları ile de arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini belirtti. Vali Pehlivan, "Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde kaybolan vatandaşlar ile ilgili çalışmamız hava şartları nedeniyle ilk 2 gün istediğimiz seviyede olmadı. Çünkü yol kardan dolayı kapalıydı. Siirt tarafından irtibata geçmek suretiyle hem de Beytüşşebap ilçemiz de gerekli hazırlıkları yaptık. Yolun açılmasıyla ilgili İl Özel İdaresi ekiplerimizi yönlendirdik. Karla birlikte yolda bir çığ tehlikesi de olduğu için, havanın ertesi gün açmasıyla birlikte havadan izlemek daha etkili bir yöntemdir. Çünkü karadan belli noktalara kadar ilerleyebiliyorsunuz. Jandarma ekiplerimiz ve AFAD ekiplerimiz şu an oradalar. Hummalı bir çalışma yürütülüyor. Şu ana kadar ulaşamadık ama aileleri ile irtibat halindeyiz. Onlar bizim arama kurtarma ekiplerimiz ile birlikte hareket ediyorlar. Ailesi yaptığımız arama kurtarma çalışmalarını yakından müşahede ettiler. Şu an itibariyle hala ulaşmış değiliz ama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah sağ salim ulaşırız. Ailesiyle arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerde ve yaptıkları incelemelerde de henüz nasıl kayboldukları ile ilgili bir durumu elde edemedik. Çiftin nasıl kayboldukları ile ilgili bir şey söylemek zor. Ama bütün alternatifleri değerlendiriyoruz" dedi.

