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Vali Pehlivan Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 30 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan ihracatta geçen yıla oranla yüzde 30 artış olduğunu söyledi.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan ihracatta geçen yıla oranla yüzde 30 artış olduğunu söyledi.

Şırnak Valisi Pehlivan, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, daha sonra Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Başverim Belediye Başkanı Medeni Tatar ile Özgen köyünü ziyaret etti. Köyde devlet desteğiyle kurulan serada domates hasadı yapan Pehlivan, "Şırnak'ta tarım ve hayvancılık adına her gün yeni adımların atılmasını bekliyoruz, üretim olsun. Üretim demek, istihdam demektir, hem Şırnak'a hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak demektir" diye konuştu.

Vali Pehlivan, Habur Sınır Kapısı'ndan ihracatın arttığını belirterek, "Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduk. Bu yıl Habur Sınır Kapısı'nda yaptığımız ihracatımız yüzde 30 oranında artmış ve 2 milyar doların üzerine çıkmıştır. Tabi hepimizi sevindiriyor ve gururlandırıyor. Bunlar ülke ekonomisin geleceği acısından ziyadesiyle bizleri mutlu ediyor. Bu bağlamda tarım alanında inşallah devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde sağlanan teşviklerden vatandaşlarımızı buluşturmak suretiyle hep birlikte gayret sarf edeceğiz" dedi.

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