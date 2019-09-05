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Vali Pehlivan Şırnak'ta eğitim seferberliği başlatıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:39 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, katıldığı '2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda, eğitimde seferberlik başlattıklarını söyledi.  Şırnak Valisi Pehlivan başkanlığında, '2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, katıldığı '2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda, eğitimde seferberlik başlattıklarını söyledi.

Şırnak Valisi Pehlivan başkanlığında, '2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Vali Pehlivan'ın yanı sıra Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, ilçe milli eğitim müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Pehlivan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 35- 40 yıldır eğitimsiz ortam oluşturmaya çalıştığını söyledi. Kent merkezinde 2015- 2016 yıllarında, hendek ve barikat olaylarında PKK'nın tahrip ettiği okulların yerine yeni okullar inşa edildiğini kaydeden Vali Pehlivan, şöyle konuştu:

"Şırnak'ın şartlarını biliyoruz. Son 35- 40 yıldır bölücü terör örgütü insafsızca, vicdansızca, başta yöre halkının hakkını hukukunu gözetmeyen, sevgiden yoksun bütün değerleri alt üst etmeye yönelik hamlelerle hem güvensiz bir ortam hem umutsuz bir ortam, eğitimsiz bir ortam oluşturmaya çalıştı. Etkisi olmadı mı? Maalesef oldu. En son yaşadığımız çukur barikat olaylarında hem insanlarımız canlarını kaybetti. Hem Şırnaklı hemşerilerimiz, güvenlik güçlerimiz şehit oldular. Allah onlara rahmet eylesin. Hem de vicdanlarda da tahripler oluşturdular. Ama devletimiz çok şükür güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ilgili bütün bakanlıklarımızın seferber olmasıyla fiziki anlamda müthiş bir toparlanma yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. O yıkılan okul binaları yeniden onarıldı. Onarılması gerekenler onarıldı. Yeniden yapılması gerekenlerde yeniden inşa edildi."

Vali Pehlivan, yeni atamalarla birlikte Şırnak'ta bu yıl 8 bin öğretmenin görev yapacağını belirterek, eğitim ve öğretim kalitesini artırma amacıyla seferberlik başlattıklarını söyledi.

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