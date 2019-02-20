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Vali projeyi "seksek" oynayarak başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Sivas'ta geleceğin sporcularının yetiştirilmesi hedeflenen "Spor Sivas" adlı projenin açılış töreninde Sivas Valisi Salih Ayhan ile diğer protokol üyeleri, geleneksel çocuk oyunlarından seksek oynadı - Vali Salih Ayhan: "Spor sahalarını, kayak merkezlerini, stadyumları, kültür merkezlerini, hayatın her alanını bir eğitim kurumu yapıyoruz. Diplomalar önemli ama en önemlisi, güçlü Türkiye için güçlü bedenlere, zihinlere ihtiyacımız var"

SİVAS (AA) - Sivas'ta 15 farklı branşta geleceğin sporcularının yetiştirilmesi hedeflenen "Spor Sivas" adlı projenin açılışında Sivas Valisi Salih Ayhan ile diğer protokol üyeleri, geleneksel çocuk oyunlarından seksek oynadı.

Sivas merkez ve ilçelerde bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin, kent genelindeki tüm insan kaynakları ve spor tesislerinden faydalanması amacıyla hayata geçirilen "Spor Sivas" projesinin açılış töreni, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın, projenin açılış töreninde stantları gezip, seksek oynadı.

Ayhan ve diğer protokol üyelerinin seksek oynarken zorlandıkları görüldü. Ayhan, stant ziyaretinde bir güreşçiye elense çekerken, bir öğrenciyle de masa tenisi maçı yaptı.

Törende konuşan Ayhan, projenin 2 aylık bir süre içerisinde hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

- "Türkiye'ye model olacak"

Türkiye'ye model olacak bir projeyi başlattıklarını ve bunun hayırlı olmasını dileyen Ayhan, proje sayesinde öğrencilerin sınıflardan çıkartılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Spor sahalarını, kayak merkezlerini, stadyumları, kültür merkezlerini, hayatın her alanını bir eğitim kurumu yapıyoruz. Diplomalar önemli ama en önemlisi, güçlü Türkiye için güçlü bedenlere, zihinlere ihtiyacımız var. 118 bin öğrencimiz var, çocuklarımız sayesinde her evde spor kültürünü oluşturacağız. Sivas'ta 100'e yakın tesis yapıldı ama içlerini dolduramadık. İşte bundan sonra sizlerle bu tesislerin içlerini dolduruyoruz. 2023'e kadar bir yaşam felsefesi olacak. 15 branşta bütün çocuklarımız var olacak ama bir alanda farklı olacak. Burada temel amacımız dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, kendini ifade edebilme ve sosyal anlamda bir çevre edinmedir."

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise spor denildiği zaman akla hep profesyonellik geldiğini ancak sporun her insanın yaşam boyunca sağlığı için yapması gereken bir eylem olduğunu belirtti.

- Bakan Kasapoğlu, telefonla katıldı

Vali Salih Ayhan'ı, cep telefonundan görüntülü olarak arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da projenin hayırlı olmasını diledi.

Sivas'taki spor tesislerinde alanında uzman eğitimciler tarafından futsal, voleybol, basketbol, badminton, masa tenisi, atletizm, satranç, güreş, dart, halk oyunları, kort tenisi, okçuluk, bocce, yüzme ve oryantiring gibi 15 branşta verilecek eğitimlerle geleceğin sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.

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