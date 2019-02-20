SİVAS (AA) - Sivas'ta 15 farklı branşta geleceğin sporcularının yetiştirilmesi hedeflenen "Spor Sivas" adlı projenin açılışında Sivas Valisi Salih Ayhan ile diğer protokol üyeleri, geleneksel çocuk oyunlarından seksek oynadı.

Sivas merkez ve ilçelerde bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin, kent genelindeki tüm insan kaynakları ve spor tesislerinden faydalanması amacıyla hayata geçirilen "Spor Sivas" projesinin açılış töreni, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın, projenin açılış töreninde stantları gezip, seksek oynadı.

Ayhan ve diğer protokol üyelerinin seksek oynarken zorlandıkları görüldü. Ayhan, stant ziyaretinde bir güreşçiye elense çekerken, bir öğrenciyle de masa tenisi maçı yaptı.

Törende konuşan Ayhan, projenin 2 aylık bir süre içerisinde hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

- "Türkiye'ye model olacak"