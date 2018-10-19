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Vali Şahin, Adıyaman Tanıtım Günleri'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:14 | Son Güncelleme

Vali Şahin, Adıyaman Tanıtım Günleri'nde

Vali Şahin, Adıyaman Tanıtım Günleri'nde

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yenikapı'daki Adıyaman Tanıtım Günleri'ne katılarak stantları gezdi.

Vali Şahin, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günleri'ne katıldı. Vali Şahin'i alanın girişinde Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat ile Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu karşıladı.

Adıyaman heyetiyle selamlaşan Vali Şahin, daha sonra tanıtım çadırına geçerek stantları dolaştı. Kentin tarihi ve kültürel ürünlerini inceleyen Şahin, ikram edilen yöresel ürünlerini tattı.

Vali Şahin, Adıyamanspor standında da takımın atkısını takarak fotoğraf çektirdi.

Kentin misafirperverliğini gösteren Adıyamanlılar, Vali Şahin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Şahin, Adıyaman Tanıtım Günleri'nde

Vali Şahin, Adıyaman Tanıtım Günleri'nde

Vali Şahin, Adıyaman Tanıtım Günleri'nde

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Adıyaman İstanbul Valisi Vasip Şahin Tanıtım Günleri

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