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VALİ ŞAHİN ÇOCUK YUVASINI ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:03 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yakacık Hatice Abbas Halim Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nı ziyaret etti.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Yakacık Hatice Abbas Halim Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nı ziyaret etti.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, bayramın 1'inci gününde Yakacık Hatice Abbas Halim Sevgi Evleri Çocuk Yuvasını ziyaret etti. Vali Şahin ziyaret sonrasında gazetecilerin bayramını kutlayarak, "Bugün evlatlarımızla burada, yetiştirme yurdunda bayramlaştık. Birazdan huzurevine geçip yaşlılarımızla da bayramlaşacağız. Kurban bayramı, ramazan bayramı biliyorsunuz kültürel hayatımızda çok ayrıcalıklı, özel günlerdir. Bugünlerde huzurevlerinde ve yuvalarda kalan çocuklar özellikle ziyaret edilir. Burada kalan evlatlarımızın oldukça mutlu olduklarını, devletin ve bağışçılarımızın destekleri ile hayata ciddi bir şekilde tutunduklarını memnuniyetle müşahede ettim" dedi. Şahin, "Gönül ister ki bütün çocuklarımız aileleriyle birlikte hayatlarını sürdürsünler ama zaman zaman bu tür yerlere de ihtiyaç oluyor. İnşallah tüm vatandaşlarımızı da buralara sahip olmaya, destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-İstanbul Valisi Vasip Şahin'in çocuk yuvasına gelişi
-Vali'nin açıklamaları
-Genel ve detaylar

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