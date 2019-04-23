Vali Şahin, çocukları makamında kabul etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yönetici, öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyet, Ankara Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti.

Vali Vasip Şahin, ziyarette makam koltuğunu Sincan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nefise Belinay Kayışlı’ya devretti. Vali Şahin, devir sırasında yaptığı konuşmada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı kutluyorum. Sizleri bugün burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Devlet olarak, millet olarak adeta seferberlik anlayışı içinde sizlere en iyi şartları hazırlamanın gayreti içindeyiz. Sizlerin de hazırlanan imkânları en iyi şekilde değerlendirmenizi ve başarılı olmanızı istiyoruz. Elde edeceğiniz başarılarla geleceğimiz daha güzel, daha müreffeh olacaktır. Bu konuda sizlere güveniyoruz” dedi.

Vali Şahin’in makam koltuğunu devrettiği Nefise Belinay Kayışlı da milli iradenin temsil makamı Meclis’imizin, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin kuşkusuz en önemli adımı olduğunu söyleyerek, “Tüm dünya milletlerinin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş destanına sahip Türk çocukları olarak bu gururu bize yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna canları ve kanlarıyla mücadele etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sayın Valim, bu makamı temsil etme mutluluğunu bizlere yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Yine arkadaşlarım adına tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’larını kutluyor, barış, mutluluk ve neşe dolu günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törene katılan çocuklar ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Şahin, ziyaretin sonunda birlikte fotoğraf çektirdiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.