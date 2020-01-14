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  4. Vali Şahin: Hasan için bütün imkânlarımızı seferber ettik (2)

Vali Şahin: Hasan için bütün imkânlarımızı seferber ettik (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 18:51 | Son Güncelleme

HASAN'IN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKEN KİŞİ ORTAYA ÇIKTI Sosyal medyada yer alan videosu ile ilgi odağı haline gelen Hasan Maden ile röportaj yapıp sosyal medyaya yükleyen kişinin akademisyen Erdinç Üçüncü olduğu ortaya çıktı.

Vali Şahin: Hasan için bütün imkânlarımızı seferber ettik (2)

HASAN'IN GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKEN KİŞİ ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyada yer alan videosu ile ilgi odağı haline gelen Hasan Maden ile röportaj yapıp sosyal medyaya yükleyen kişinin akademisyen Erdinç Üçüncü olduğu ortaya çıktı. Almanya'da yaşadığını ve kısa bir süre önce akraba ziyareti için Ankara'ya geldiğini söyleyen Üçüncü, Kızılay'da geçen Cuma günü akşamı Hasan Maden ile karşılaştığını belirtti. Üçüncü, yemek için bir lokantaya girerken, Hasan'ın yanına yaklaşarak, 'Selpak alır mısınız' dediğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Alırım' dedim ve Hasan'ı öyle tanıdım. Onu tanıdıkça hayran kaldım, muhteşem bir şey ortaya çıktı. Her şeyini kaybetmiş ama umudunu kaybetmemiş. Onun o durumunu görünce çekim yapma isteği oluştu bende. Çünkü Hasan'a yardım etmem gerektiğini hissettim. Üzüldüm durumuna ama belli etmedim, çünkü gururlu bir çocuk. Yemek yemeye davet ettim, kendisini gelmedi. Buna rağmen dik duruşu ve onurlu oluşu beni çok etkiledi."
'YARDIM İÇİN HERKES BANA ULAŞTI'
Üçüncü, çektiği videoyu daha sonra sosyal medya hesabına yüklediğini söyleyerek, "Müthiş bir patlama oldu. Video izlenmeye başlayınca Hasan'a kalıcı yardımların geleceğini biliyordum. Hakikaten de öyle oldu. Bugün Hasan emin ellerde sağlık kontrolleri yapılıyor. Sahip çıkıldı bu anlamda çok mutluyum. Videoyu paylaşınca benim telefonlarım hiç susmadı. Sosyal medyadan yardım etmek isteyen herkes bana ulaştı. İş adamları, sanatçılar, medya, dernekler, federasyonlar hepsi benimle iletişime geçti. Hasan'ı bulup yardım etmek isteyen yüzlerce insan buraya geldi ve Hasan'ı aradı" diye konuştu.

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