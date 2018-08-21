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Vali Şahin huzurevini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 17:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Valisi Vasip Şahin Türk Kızılayı Zeynep M.

Vali Şahin huzurevini ziyaret etti

Cansel KİRAZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Vasip Şahin Türk Kızılayı Zeynep M. Nedim Ovyar Huzurevi'ni ziyaret etti.
İstanbul Valisi Vasip Şahin bayramın 1'inci gününde Yakacık Hatice Abbas Halim Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nı ziyaret ettik. Şahin ardından, Türk Kızılayı Zeynep M. Nedim Ovyar Huzuevi'ne gelerek buradakileri ziyaret etti. Vali Şahin, huzurevinde yaşayanların bayramlarını kutlayarak onlara çiçek verdi. Bir gazi, ziyaret esnasında Şahin'e “Ben Amerikan uşağı değilim. Kuvayı Millîyeyim" dedi. Vali Şahin ise, “Hiçbirimiz değiliz" şeklinde yanıt verdi. Yaklaşık 1 saat ziyarette bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, huzurevi sakinleri ile birlikte pasta kestikten sonra ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

Vali Şahin huzurevini ziyaret ettiVali Şahin huzurevini ziyaret etti

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