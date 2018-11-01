İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, görev yaptığı süre içinde herkese eşit ve samimi davranmaya, olabildiğince açık ve dürüst olmaya çalıştığını belirterek, "Adaletten, haktan, hukuktan ayrılmamaya çalıştım ve bir şey daha yapmaya çalıştım. Nasılsam öyle olmaya çalıştım." dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son Valiler Kararnamesiyle Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Şahin için "Veda Programı" düzenledi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen program, Vali Şahin'in İstanbul'da görev yaptığı dönemi anlatan sinevizyon gösterisiyle başladı. Kısa görsel sunumda Şahin'in mütevazı kişiliğiyle İstanbulluların gönlünde edindiği yer anlatıldı. Sinevizyonun sonunda Cağaloğlu esnafının Valiliğin karşısındaki bir binanın dördüncü katına astığı ve üzerinde "Sevgili Valimiz Vasip Şahin Bey, teşekkürler ve yolunuz açık olsun" yazan afiş dikkati çekti. Burada konuşan Şahin, konuklardan müsaade isteyerek sadece "Değerli Dostlar" diyerek başladığı hitabında, 4 yıl boyunca dünyanın sayılı büyük şehirleri arasında yer alan "Aziz İstanbul'a" ve İstanbul kadar aziz olan İstanbullulara hizmet etme imkanı bahşettiği için Allah'a şükrettiğini söyledi.

İstanbul'un İslam Peygamberi Hazreti Muhammed tarafından övülen ve dua edilmiş bir şehir, dolayısıyla burada görev yapmanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Şahin, "Burada dört yılı aşkın bir sürede görev yaptım. Bu onuru ve şerefi yaşadım. Kendi zaviyemden baktığımda burada çok güzel zaman geçirdim, çok güzel dostlar edindim ve çok güzel dostluklar biriktirdim. Bu aziz şehirde bütün meşakkatleri, zorlukları, sıkıntılarına rağmen çok mübarek bir şehir olmanın bereketiyle çok verimli zaman geçirmiş olduk. Bunu aslında siz çok kıymetli dostlarımın desteği ve yardımlarıyla yapabildim. Onun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu. \ - "İstanbul'u olabildiğince yaşanabilir kılmaya çalıştık" Görev yaptığı süre boyunca her kesimden ve herkesten ayrı ayrı destek ve anlayış gördüğünü, bu yönüyle de kendisini çok şanslı ve bahtiyar hissettiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti: "İstanbul, Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük metropollerinden biridir. Zor, sıkıntılı bir şehir olarak algılansa da İstanbul'un kendi dengeleri, kendi oluşturduğu o iç yapısıyla aslında kendisini yönetebildiğini gördüm. Bu denge ve muvazenenin oluşmasında, tabi ki, bu İstanbul'daki siz değerli insanların ve sizlerin temsil ettiği kurum ve kuruluşların payı çok çok yüksek. Onun için İstanbul, görev başlarken düşündüğüm kadar zor bir şehir olmadı benim için. Tam aksine, güzel bir şehir oldu benim için. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın da zaman zaman dediği gibi aslında bu 4 yılda, baktığınızda 'İstanbul'da pişmiş tavuğun başına gelmeyen şeyler bizim başımıza geldi'. Birçok terör olayı, saldırı, birçok tertip, bütün bunlar yetmemiş gibi bir de darbeyi burada yaşadık. Hamdolsun, sizlerin, İstanbulluların, belki hep söylüyorum, 'yer üstündekiler kadar yer altındakilerin' de desteğiyle İstanbul'u bugüne kadar olabildiğince rahat yaşanabilir kılmaya çalıştık. İstanbul'un bundan çok daha fazlasını hak ettiğini biliyorum."

\ - "Adaletten, haktan, hukuktan ayrılmamaya çalıştım" Yaptıklarını tek tek anlatmak istemediğini, bunu yaparsa yapamadıklarının da aklına geleceğini ifade eden Şahin, İstanbul'a neler yapıldığını ve neler yapılmadığının muhasebesinin aziz İstanbullulara ve Cenab-ı Hakkın takdirine bırakmak istediğini belirtti. Şahin, görev süresi boyunca şunları yapmak istediğini söyledi: "Herkese eşit ve samimi davranmaya çalıştım. Olabildiğince açık ve dürüst olmaya çalıştım. Adaletten, haktan, hukuktan ayrılmamaya çalıştım ve bir şey daha yapmaya çalıştım. Nasılsam öyle olmaya çalıştım. Belki zaman zaman, 'Bu vali de bazen bu konuyu fazla mı abartıyor' dediğiniz hususlar olmuş olabilir ama bunu lütfen benim fıtratıma verin ve öyle kabul edin ama bunun hiçbir zaman zararını görmedim. Zararın olmadığını, oluşmadığını, insanlara daha mütevazı, saygılı davranmanın zararının olmadığını, aksine karının olduğunu sizlerin, siz dostlarımın burada bulunmasıyla aslında kendime belki de herkese de ispat etmiş olduk. Sözlerime son verirken sizlerle bir hak helalliği istiyorum. Özelikle bir hakkım yoktu ama eğer varsa bir hakkım sizlere ve bütün İstanbullulara helal olsun. Sizler de lütfen hakkınızı helal edin ki, yüküm biraz azalsın."

Ankara'ya gideceğini ve orada görev yapacağını hatırlatan Şahin, "Ankara'da bir dost kapınız var. Bu dost kapısı ve yüreği sizlere daima açık. Geldiğimizde şeref bulurum" diyerek sözlerini tamamladı ve herkese ayrı ayrı teşekkür etti. \ - "Çok uyumlu çalıştık" İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ise üç yılı Başakşehir Belediye Başkanı, bir yılı da İBB Başkanlığı olmak üzere dört sene boyunca birlikte çalıştıkları Vali Şahin ile dostluklarının çok eskilere dayandığını söyledi. "Valimizle olabilecek en uyumlu çalışmayı ortaya koyduk." diyen Uysal, şunları kaydetti: "Acaba benim dostluğum eskiye dayanıyor da ondan mı çok uyumlu olduk diye düşünüyorum ama benden önce İBB Başkanı olan Kadir Ağabeyimiz de burada. Kadir Ağabey de Sayın Valimizle çok uyumlu çalışmış. Hani hep söylenir ya, 'Bir göreve başlarken neşe ve sevinç, ayrılırken de aynısı olursa güzel olur' diye. İşte böyle bir şey. Demek ki Valimiz her gittiği yerde bunu yaşatıyor. İstanbul'umuza bunu yaşattı." Uysal, Şahin'ın ayrılmasından dolayı üzüldüklerini ancak başkente vali olarak atandığı içinde sevindiklerini vurgulayarak, "Burada bulunan herkesin Ankara'ya gittiğinde uğrayabileceği bir kapısı oldu. Orada da güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz." dedi.