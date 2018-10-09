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VALİ ŞAHİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi (İÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni İÜ Fen Fakültesi Ord.

VALİ ŞAHİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI Haber-Kamera Erhan TEKTEN - Güven USTA İSTANBUL, (DHA) İstanbul Üniversitesi (İÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni İÜ Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda yapıldı. Tören İstanbul Valisi Vasip Şahin, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile birlikte dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Burada bir konuşma yapan Vali Vasip Şahin ilimin her zaman idarenin önünde olduğunu vurgulayarak, Devlet yönetiminin önünde bir deniz feneri gibi aydınlatıcı olması lazım. Dolayısıyla ilim hem idarenin hem toplumsal ihtiyaçların önünde gitmek durumunda. Üniversitelerden bizim beklentimiz, bizim yolumuzu aydınlatmaya devam etmeleri. Biz üniversite sayısı olarak iyi bir noktaya geldik. Tüm illerimizde en az bir üniversitemiz var. Bundan sonra zemin oluşmuştur. Bundan sonra bu ülke bilgi üretmek, bilim üretmek ve ona dayalı olarak teknolojiyi üretmek ve bu milleti hak ettiği yere taşımada en önemi misyonunu ifa etmek durumundadır. Türkiye bu yola girmiştir. Üniversitelerimizde gerek akademik kadro olarak gerekse öğrenci kadrosu olarak bu özgüvene sahip çok insanımız var dedi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Şahin, Burada üniversite ortamında mümkün mertebe araştırın, mümkün mertebe eleştirin. Eleştirin derken çatışmayı kavga etmeyi değil, doğruya, gerçeğe ulaşma noktasında bu ülkenin insanlarına daha doğru hedefleri gösterme noktasında mutlaka eleştiriler, mutlaka tartışmalar yapın. Sorgulayın. Sormadan, sorgulamadan daha ileri bilgiye ve daha ileri seviyeye ulaşmak mümkün değildir ifadelerini kullandı. Rektör Ak tarafından Vali Şahin'e plaket verildi. Yaylı çalgılar Anasanat Dalı Oda Orkestrasının mini konserinin ardından açılış töreni sona erdi. Görüntü dökümü ---------------------- -Törene katılanlar -Vali'nin açıklamaları -Rektörün açıklamalarından detaylar -Plaket verilmesi -Konserden detaylar (Tür: İstanbul)

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