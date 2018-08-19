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Vali Şahin, kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin: - "İstanbul genelinde yaklaşık 200 civarında kurban satış yeri, 560 civarında da kurban kesim yeri var. Bunların tamamı denetim altında" - "Buradaki amaç vatandaşımızın kurban ibadetini en güzel, en temiz, hijyenik ve kolayca gerçekleştirebilmesini temin etmektir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul genelinde yaklaşık 200 civarında kurban satış yeri, 560 civarında da kurban kesim alanı olduğunu belirterek, bunların tamamının ilgili kurumların denetimi altında olduğunu söyledi.

Şahin, Başakşehir'deki kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulundu. Vali Şahin'e, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kurban satıcılarından bilgi alan Vali Şahin, daha sonra kesim alanlarını inceledi. Bu arada kurban almak üzere satış alanına gelen bir vatandaşın adına satıcıyla kurban pazarlığı yaptı.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, çok modern bir satış ve kesimhane hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki amaç vatandaşımızın kurban ibadetini en güzel, en temiz, hijyenik ve kolayca gerçekleştirebilmesini temin etmektir. Burada Büyükşehir Belediyemizi, Başakşehir Belediyemizle çok güzel bir faaliyet icra ediyorlar. Usta kasapları burada istihdam edecekler. Vatandaşlarımızdan dileyen burada hayvanını kesip evine gidebilecek. İstanbul genelinde yaklaşık 200 civarında kurban satış yeri, 560 civarında da kurban kesim yeri var. Bunların tamamı belediyelerimizin ve İl Gıda ve Orman Müdürlüğümüzün veterinerlik bölümünün denetimi altında. Denetimlerimiz hayvanın İstanbul'a girişinden başlıyor, kesim tamamlanıncaya kadar devam ediyor. Vatandaşlarımızın en sağlıklı ve güvenli şekilde kesim yapabilmesi, ibadetini yerine getirebilmesi için elimizden gelen tüm tedbirleri almış durumdayız."

- "Bayram süresince denetim ve kontrollerimiz devam edecek"

Şahin, bu tesislerin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür ederek, kaçak kesimlere ilişkin alınan tedbirleri anlattı.

Kurban döneminin başlamasından beri ekiplerin bu tür denetimleri gerçekleştirdiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili birçok alanda mühürlemeler ve bununla ilgili engellemeler yapıldı. Bayram süresince de denetim ve kontrollerimiz devam edecek. Biz vatandaşımızın kurban ibadetini yerine getirirken hijyenik şartlarda, onun da sağlığını tehlikeye düşürmeden, kesim sırasında olabilecek kazaların da önüne geçmesi adına çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bütün bunlara rağmen bunun dışında başka kanallara başvurmak o da toplumsal düzen açısından çok doğru bir şey değil. Yani yakışmıyor da. Daha önceki o yollarda, caddelerde, parklarda o alelusul kesim görüntüleri hatırlayın, gerçekten ne İstanbul'a ne de Türkiye'ye yakışıyordu. Ama hamdolsun hem milletimiz hem devletimiz bu konuda çok ciddi bir anlayış değişikliğine gitti. Bugün o gördüğümüz eski ve sık tekrarlanan manzaralar çok aza indirildi. Amacımız bu tür manzara ve görüntülerin hiç olmaması."

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