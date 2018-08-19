Vali Şahin, kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul genelinde yaklaşık 200 civarında kurban satış yeri, 560 civarında da kurban kesim alanı olduğunu belirterek, bunların tamamının ilgili kurumların denetimi altında olduğunu söyledi.

Şahin, Başakşehir'deki kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulundu. Vali Şahin'e, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kurban satıcılarından bilgi alan Vali Şahin, daha sonra kesim alanlarını inceledi. Bu arada kurban almak üzere satış alanına gelen bir vatandaşın adına satıcıyla kurban pazarlığı yaptı.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, çok modern bir satış ve kesimhane hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki amaç vatandaşımızın kurban ibadetini en güzel, en temiz, hijyenik ve kolayca gerçekleştirebilmesini temin etmektir. Burada Büyükşehir Belediyemizi, Başakşehir Belediyemizle çok güzel bir faaliyet icra ediyorlar. Usta kasapları burada istihdam edecekler. Vatandaşlarımızdan dileyen burada hayvanını kesip evine gidebilecek. İstanbul genelinde yaklaşık 200 civarında kurban satış yeri, 560 civarında da kurban kesim yeri var. Bunların tamamı belediyelerimizin ve İl Gıda ve Orman Müdürlüğümüzün veterinerlik bölümünün denetimi altında. Denetimlerimiz hayvanın İstanbul'a girişinden başlıyor, kesim tamamlanıncaya kadar devam ediyor. Vatandaşlarımızın en sağlıklı ve güvenli şekilde kesim yapabilmesi, ibadetini yerine getirebilmesi için elimizden gelen tüm tedbirleri almış durumdayız."