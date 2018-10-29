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VALİ ŞAHİN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

Yeni kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)
Yeni kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği Kabul Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle tören düzenlendi. Törene, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dini cemaat liderleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, başkonsoloslar ve farklı kurumlardan temsilciler katıldı.
Öte yandan, İstanbul Valisi Vasip Şahin törende Ankara Valisi olarak atanmasına ilişkin tebrikleri de kabul etti. Şahin, tebriklerin ardından kutlama töreni ve geçiş töreni için Vatan Caddesi'ne geçti.

Görüntü dökümü:
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-İstanbul Valisi Vasip Şahin'in tebrikleri kabul etmesi
-Genel ve detaylar

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