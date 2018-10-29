Vali Şahin tebrikleri kabul etti

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL (DHA) YENİ kararname ile Ankara Valisi olarak atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliği Kabul Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle tören düzenlendi. Törene 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dini cemaat liderleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, başkonsoloslar ve farklı kurumlardan temsilciler katıldı.

Öte yandan, İstanbul Valisi Vasip Şahin törende Ankara Valisi olarak atanmasına ilişkin tebrikleri de kabul etti. Şahin, tebriklerin ardından kutlama töreni ve geçiş töreni için Vatan Caddesi'ne geçti.

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