Vali Şahin ve Başkan Uysal, Şile Yağlı Güreşleri'ni izledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 12. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'ni izledi.
Vali Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, ata sporlarının önemine değinerek, Türkiye'nin ata sporlarına yeniden sahip çıkmaya başladığını söyledi.
Kökü derinlerde olan bir millet olduklarını ifade eden Şahin, "Ata sporlarımız aynı zamanda bizim geleneklerimizi, dünyaya bakışımızı, duygu ve düşüncelerimizi yansıtan sporlardır. Bunun için önemlidir ve yaşatılmalıdır. Hep birlikte bunlara sahip çıkarsak birçok alanda olduğu gibi spor alanında da dünyaya bir teklifimiz olmuş olur." diye konuştu.
Şile'nin organik tarımı, Şile bezi, tabiatı ve deniziyle İstanbul'un güzel bir ilçesi olduğunu dile getiren Şahin, bu açıdan Şile'nin örnek bir belde olduğunu ve korunması gerektiğini aktardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da belediyelerin ata sporu olan güreşe sahip çıktığına işaret ederek, belediyeler olarak geleneksel sporları unutmadan, yeni nesillere aktarmak için görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.
Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ise 40'ı başpehlivan olmak üzere 300'e yakın pehlivanın katıldığı yağlı güreşlerin yeni yaptıkları tesis ile her yıl daha cazip hale geldiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından Tabakoğlu, Vali Şahin ve Başkan Uysal'a, Şile'nin organik ürünlerinden oluşan hediye sepetini takdim etti.
Protokol üyeleri, daha sonra güreş kurasını çeken başpehlivanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre güreşleri seyretti.
Bu iddia çok konuşulur! İngiliz medyası duyurdu: ABD'nin Brunson inadı...
Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum