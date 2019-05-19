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Vali Şahin'den 19 Mayıs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 08:06 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin: - "19 Mayıs, büyük sıkıntı ve yoksunluklara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyen, azimle direnen bir milletin topyekün bir ordu haline gelerek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımıdır"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "19 Mayıs, büyük sıkıntı ve yoksunluklara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyen, azimle direnen bir milletin topyekün bir ordu haline gelerek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımıdır." ifadesini kullandı.

Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünün büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

"19 Mayıs, büyük sıkıntı ve yoksunluklara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyen, azimle direnen bir milletin topyekün bir ordu haline gelerek başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımıdır." ifadesini kullanan Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından son derece anlamlıdır. Sizler Samsun'dan başlayan ve tüm yurda yayılarak kurtuluş vesilesi olan milli birlik ve beraberlik ruhuyla, geleceğin sorumluluğunu yüklenebilecek nitelikte ilim ve irfanla donanmış bireyler olarak yetişecek ve yeryüzünü imar etme şuuruyla daha güzel bir dünya kuracaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu mukaddes emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, en başta gelen vazifenizdir. Bu konuda sizlere güveniyor ve yarınlara umutla bakıyoruz."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ankara Valisi Vasip Şahin

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